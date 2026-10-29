С 20 декабря 2013 года по 20 января 2014 года компания Mail.ru в честь запуска своего облачного сервиса примерила костюм Деда Мороза и бесплатно раздавала подарки невиданной щедрости — установившим приложение «Облако Mail.ru» для смартфона или компьютера выдавался терабайт облачного хранилища «бесплатно и навсегда». В последние дни эти счастливчики стали получать уведомления от холдинга VK, куда вошла Mail.ru, об уменьшении облака с 1 Тбайт до 8 Гбайт.

Стоит отметить, что версия приложения под Windows занимала всего 7,9 Мбайт и не содержала никаких дополнений в виде «спутников» или «защитников». Теперь пользователи подаренных «бесплатно и навсегда» терабайтных облачных хранилищ получили уведомления, в которых указываются сроки, в течение которых пользователь должен перенести свои файлы или перейти на платный тариф.

«Сервисы Mail и их базовые функции остаются бесплатными для всех пользователей. Каждому из них доступна бесплатная квота и все уровни защиты данных. Текущие изменения коснулись менее 0,5% подписчиков Облака» — сообщила пресс-служба Mail в ответ на запрос телеграмм-канала «Код.ру». Собственно, претензии предъявлять некому — ведь раздавала подарки одна компания, а сейчас предоставляет облачные услуги другая.

Возмущённым пользователям служба поддержки напомнила содержание пункта 6.4.1 лицензионного соглашения, согласно которому «лицензиар вправе в любое время изменять содержание сервиса и его предоставляемых функций». Ранее компания уже пыталась снизить объёмы подаренных терабайтов — их отнимали за «отсутствие активности» в течение более шести месяцев.

Это уже вторая отмена «вечных» квот. В ноябре 2024 года Mail.ru уведомила клиентов об отмене бесплатных вечных 100 Гбайт в облачном хранилище для первых пользователей сервиса «Облако Mail.ru» спустя 11 лет после запуска проекта. Тогда в компании сообщили, что изменения коснулись менее 1 % пользователей, и объяснили их пересмотром тарифной политики, ростом функциональности сервиса и желанием сосредоточиться на развитии его продуктивности.