DeepSeek и Moonshot AI использовали GPT-6 Astra для обучения своих ИИ-моделей

Китайские разработчики DeepSeek и Moonshot AI, как выяснило издание The Information, активно использовали результаты работы модели GPT-6 Astra компании OpenAI при обучении своих новейших систем искусственного интеллекта. Речь идёт о практике дистилляции, позволяющей переносить возможности более мощных моделей в другие системы.

Reuters также сообщает, что результаты дистилляции GPT-6 Astra использовались при обучении модели Kimi K3.1 Pro от Moonshot AI, выпущенной на прошлой неделе, а также обновлённой DeepSeek V4.1-Flash 1017, которая появилась 17 октября. Дистилляция предполагает использование ответов более мощной модели для обучения другой системы, что позволяет быстрее воспроизводить определённые возможности искусственного интеллекта без сопоставимых затрат разработчиков менее мощных моделей.

Использование подобных методов стало предметом споров между ведущими компаниями. OpenAI, Anthropic и Google считают, что дистилляция позволяет конкурентам не вкладываясь материально быстро копировать возможности их моделей. В публикации от 30 сентября OpenAI сообщила, что обнаружила участников кампании по сбору данных, начавшейся в июле, которые, по утверждению компании, были связаны с Moonshot AI.

Представители OpenAI, DeepSeek и Moonshot AI не ответили на запросы Reuters о комментариях. Ранее в октябре Anthropic заявила, что новые меры защиты её моделей Claude позволили сократить объём данных, собираемых в ходе атак с применением дистилляции, на 90–99%.