POCO F9 Ultra и POCO X8 Pro Max — флагманские смартфоны с оптимизацией для требовательных игр

Бренд POCO предлагает вниманию пользователей флагманские смартфоны POCO F9 Ultra и POCO X8 Pro Max — надёжные высокопроизводительные устройства для повседневного использования и игр.

POCO F9 Ultra оснащён 3-нм процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 с выделенным чипсетом VisionBoost D8 с модулем GEX, который использует предварительно обученные ИИ-модели для улучшения детализации изображения и повышения качества графики с помощью функций AI Super Resolution, Smart Frame Rate и Game HDR. Благодаря технологии интерполяции движения динамичные сцены выглядят более плавными и естественными.

Технология оптимизации производительности WildBoost Engine интеллектуально выбирает стратегии распределения ресурсов с учётом целевой частоты кадров и игрового сценария, предотвращает падение кадров и динамически регулирует тепловые режимы и энергопотребление с помощью механизмов IPA. В результате обеспечивается стабильный игровой процесс с эффективным энергопотреблением. Серия смартфонов POCO F9 поддерживает нативный геймплей с частотой 185 FPS в 24 играх, а некоторые популярные игры — с частотой 165 FPS. Объём оперативной памяти LPDDR5X 9600 Мбит/с составляет до 16 Гбайт, флеш-накопителя формата UFS 4.1 — до 1 Тбайт.

Крупный AMOLED-дисплей с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 2608 × 1200 пикселей и частотой обновления 185 Гц поддерживает частоту дискретизации касаний до 480 Гц при использовании десяти точек касания и до 4800 Гц в режиме Game Turbo. Это расширяет возможности игрока при повороте, прицеливании, активации способностей и отслеживании информации.

Дисплей поддерживает яркость 800 кд/м2, до 2200 кд/м2 в режиме HBM с пиковым значением 10 000 кд/м2. Также сообщается о поддержке технологий HDR10+, Dolby Vision, глубины цвета 12 бит и цветовой гаммы DCI-P3. Благодаря поддержке технологии Wet Touch 2.0 функциями смартфона можно управлять с помощью касаний экрана влажными пальцами.

Смартфон получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, подтверждающие пониженный уровень вредного для глаз синего света и мерцания. Защиту от царапин обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Система камера смартфона включает основную 200-Мп камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), которую дополняет 50-Мп перископическая телефотокамера с ЭФР 120 мм, OIS и 50-Мп сверширокоугольная камера. Разрешение фронтальной камеры равно 32 Мп.

Основная камера поддерживает запись видео с разрешением до 8K (7680 × 4320 пикселей) со скоростью 30 кадров/с, фронтальная камера — до 4K (3840×2160 пикселей) при 30 кадрах/с.

Настройку 2.1-канальной аудиосистемы смартфона, включающей два симметричных динамика 1115D с выделенным сабвуфером 1620, выполнили специалисты Bose. Благодаря этому обеспечивается чистый звук, глубокие басы и сбалансированные средние частоты.

В качестве источника питания используется кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 8050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, а также обратной проводной зарядки мощностью до 27 Вт и обратной беспроводной мощностью 22,5 Вт.

Смартфон POCO X8 Pro Max построен на флагманском процессоре Dimensity 9500s, выполненном по 3-нм техпроцессу и набравшем в тесте AnTuTu 3 085 998 баллов. Объём оперативной памяти LPDDR5X 9600 Мбит/с составляет 12 Гбайт, флеш-накопителя UFS 4.1 — 256/512 Гбайт.

Для отвода тепла от компонентов смартфона используется система жидкостного охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой площадью 5800 мм² и графитовым слоем площадью 11 000 мм2, позволяющая снизить температуру чипсета до 3 °C, распределяя тепло по всему корпусу и предотвращая точечный нагрев.

Для оптимизации производительности чипа используется интеллектуальная технология WildBoost Engine, обеспечивающая более высокую и стабильную частоту кадров, также снижая энергопотребление даже при интенсивной игре. Также реализована поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне, что делает игры более реалистичными.

POCO X8 Pro Max оснащён крупным 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с панелью M10, поддержкой разрешения 2772 × 1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, типовой яркостью 800 кд/м2 и пиковой яркостью 3500 кд/м². Дисплей поддерживает ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц, цветовую гамму DCI-P3, технологии HDR10+, Dolby Vision и 12-битную глубину цвета.

Также дисплей получил три сертификата TÜV Rheinland по защите зрения, благодаря чему обеспечивается возможность продолжительного использования смартфона без высокой нагрузки на глаза. Для разблокировки устройства предусмотрен подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон получил основную 50-Мп камеру с сенсором Light Fusion 600 размером 1/1,95 дюйма и диафрагмой f/1,5 с оптической стабилизацией, дополненную 8-Мп сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2,2. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. Основная камера поддерживает запись видео с разрешением до 4K (3840×2160 пикселей) при 30 или 60 кадрах/с, фронтальная — с разрешением 1080p (1920×1080 пикселей) при 30 или 60 кадрах/с.

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт. Как сообщает производитель, после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно шести годам регулярного использования, аккумулятор сохраняет более 80 % своей ёмкости.

Высокое качество звука обеспечивает аудиосистема со стереодинамиками 1115F с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos, а также различных сценариев прослушивания, включая увеличение громкости на 400 % для открытых пространств и ночной режим с пониженной громкостью.

Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS 3 с поддержкой ИИ-ассистента Google Gemini и функции Circle to Search. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Также аппарат получил 5-звёздочную сертификацию SGS Premium Performance Certification, подтверждающую повышенную устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибам.

POCO X8 Pro Max поддерживает технологию eSIM и первым в серии Poco X получил функцию Xiaomi Offline Communication, обеспечивающую голосовые вызовы даже без подключения к сети.