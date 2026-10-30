Binance «возможно, была взломана», заявил основатель криптобиржи

Крупнейшие криптовалюты резко подешевели на фоне сообщений о возможном взломе крупнейшей криптобиржи Binance. Tether и Circle заморозили связанные с предполагаемой атакой стейблкоины на общую сумму более $2,3 млрд. В общей сложности украдены могут быть активы на сумму более $5 млрд. Binance заявила, что расследует сообщения об инциденте, но пока не подтвердила ущерб средствам пользователей.

Представитель биржи сообщил, что служба безопасности изучает обстоятельства возможного взлома и опубликует дополнительную информацию после проверки. «Нам известно о сообщениях о возможной угрозе безопасности, и мы активно проводим расследование, — заявил представитель Binance. — На данном этапе мы не подтвердили каких-либо последствий для средств пользователей».

Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), который больше не руководит компанией, но остаётся её крупнейшим акционером, заявил, что произошедшее похоже на взлом, но отметил, что средства клиентов находятся в безопасности и должны быть полностью защищены.

По данным блокчейна, 29 октября в 23:24 мск с кошелька с меткой «Binance 14» одной транзакцией на новый адрес перевели около 167 500 ETH, 1,615 млрд USDT и активы более чем 60 других наименований — общей стоимостью примерно $2,5 млрд. Спустя 17 минут на тот же адрес с другого горячего кошелька Binance поступили ещё 780 млн USDC. Адрес, инициировавший первую транзакцию, ранее получил средства через миксер Tornado Cash. Переводы выполнялись через смарт-контракт, однако механизм получения доступа к средствам Binance пока не установлен. Получив дополнительные поступления, кошелёк-получатель переслал около 195 000 ETH на другой новый адрес.

Глава Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) сообщил о заморозке более $1,5 млрд в стейблкоинах, связанных с потенциальным взломом. Руководитель Circle Джереми Аллэр (Jeremy Allaire) заявил о заморозке активов на сумму около $800 млн. При этом на момент публикации характер предполагаемой атаки и масштаб возможного ущерба не были подтверждены. Binance располагает резервным фондом Secure Asset Fund for Users (SAFU), созданным в 2018 году для защиты клиентов в чрезвычайных ситуациях. Обычно его объём составляет около $1 млрд.

На фоне сообщений о возможном взломе биткоин подешевел на 3,7 %, опустившись ниже $79 000 — минимального уровня с сентября. Другие криптовалюты также ушли в минус.

Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт (James Seyffart) отметил, что подтверждение атаки такого масштаба стало бы серьёзным ударом для крупнейшей криптобиржи, особенно на фоне череды недавних инцидентов в отрасли.

«Опустошение горячих кошельков — явление не новое для криптовалютного рынка, но такая сумма стала бы серьезным взломом крупнейшей криптовалютной биржи, — отметил Джеймс Сейффарт. — Это, безусловно, выглядит плохо. И такие случаи происходят один за другим».

В последние месяцы от атак пострадали и другие участники рынка: с Bitget были выведены активы на сотни миллионов долларов, а манипуляции с аппаратными кошельками Ledger привели к потерям на миллионы. Дополнительную неопределённость создаёт истечение в пятницу опционных контрактов на сумму около $11 млрд. Повторяющиеся инциденты с безопасностью усиливают опасения инвесторов и могут подорвать доверие к криптовалютному рынку.