Не только Binance: хакеры украли $2,7 млн у пользователей Polymarket

Международная платформа рынков предсказаний Polymarket возобновила торги, которые прерывались из-за хакерской атаки. В результате инцидента были похищены средства с кошельков некоторых пользователей — общий ущерб оценивается примерно в $2,7 млн.

Взлому подвергся сторонний поставщик услуг, который находится в Великобритании, а не сама платформа для прогнозов. О случившемся были уведомлены правоохранительные органы Великобритании, сообщили в компании. Расследование длилось несколько часов — на это время торги были приостановлены. Активные трейдеры сообщили в соцсетях о потере средств. Пострадали около 700 пользователей, сумма украденных средств составила примерно $2,7 млн, гласят данные аналитической компании Bubblemaps. В Polymarket отказались назвать число пострадавших пользователей и объём похищенных средств, но заверили, что компания компенсирует им понесённые убытки.

Компания управляет двумя отдельными площадками: основная платформа Polymarket работает на базе криптовалют и запрещена в США и ряде других стран; Polymarket US функционирует как регулируемая на федеральном уровне в США финансовая биржа. Инцидент со взломом не затронул пользователей Polymarket US. Это не первый случай, когда пользователи Polymarket столкнулись с проблемами безопасности. В июне 2026 года платформа уже подвергалась взлому — тогда убытки для клиентов составили более $2 млн.

С момента своего запуска в 2020 году Polymarket нередко оказывается в центре скандалов. За последние несколько лет платформа фигурировала в ряде громких дел, связанных с подозрениями в инсайдерской торговле, что привело к арестам. В одном из случаев обвинили американского военнослужащего, в другом — сотрудника Google. Оба подозреваемых не признали свою вину. В августе 2026 года Polymarket в ходе раунда финансирования привлекла $1 млрд; сейчас компания оценивается в $21 млрд.

Добавим, что это второй громкий взлом за сутки, хотя и значительно уступающий по масштабам первому. Ранее сообщалось, что хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance и похитили средства на сумму более $6 млрд.