Эпоха открытого Reddit заканчивается: платформа потребует аккаунт для просмотра контента

Reddit объявила о решении в ближайшее время ввести авторизацию для доступа к своей платформе. Сейчас её контент можно просматривать без регистрации, и эта открытость ценится пользователями. Однако свободный доступ привёл к росту автоматизированного трафика и веб-скрейпинга данных, из‑за чего компания была вынуждена судиться и вносить изменения в функциональность платформы, в том числе, ограничивая доступ к версии Old Reddit.

По словам гендиректора сервиса Стива Хаффмана (Steve Huffman), в ближайшее время Reddit протестирует инструменты авторизации на отдельных рынках за пределами США: «Мы оценим влияние на пользовательский опыт, на наш бизнес и на всю экосистему Reddit, определим, где должны проходить правильные границы, и будем двигаться дальше». Как сообщается, Reddit также переработала и повторно выпустила режим инкогнито в своём приложении.

В компании считают, что требование входа в аккаунт улучшит пользовательский опыт на Reddit и работу рекламного бизнеса, а также лучше защитит данные площадки. При этом Reddit по-прежнему будет заключать лицензионные соглашения на использование своих данных с другими компаниями, как это было в 2024 году в случае с OpenAI и Google. Хаффман заявил, что Reddit не нужно знать личность авторизованного пользователя: «Честно говоря, мы не хотим этого знать. Достаточно того, что пользователь вошёл в систему». Он отметил, что авторизация пользователей позволит компании показывать более релевантную рекламу.

«Это серьёзное изменение для Reddit: мы разрешали неавторизованный доступ практически ко всему контенту на протяжении последних двух десятилетий», — сообщил Хаффман, добавив, что компания приняла это решение как необходимое для устойчивости бизнеса и защиты экосистемы платформы.

Reddit также опубликовала отчёт за третий квартал 2026 года, согласно которому поисковый трафик за последние три месяца существенно снизился, при этом сильнее всего пострадал трафик от неавторизованных пользователей и веб-трафик. «В октябре мы увидели, что поисковый трафик сократился в среднем более чем на 1 млн переходов в неделю», — сообщил Хаффман.

При этом более 80 % доходов платформы генерируют авторизованные посетители ресурса и пользователи мобильного приложения — в компании считают это подтверждением востребованности площадки и эффективности продуктовых решений.