Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Во всём виноваты «котики»: новый алгорит...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Во всём виноваты «котики»: новый алгоритм и кошачьи кубиты приблизили квантовый взлом биткоин-кошельков

Рано или поздно это случится — квантовые компьютеры смогут вскрывать коды и ключи к криптовалютным кошелькам. Предыдущая оценка Google требовала для этого квантовых платформ с полумиллионом кубитов. Новый анализ компании Alice & Bob показал, что для взлома кошельков биткоина нужно в 17 раз меньше кубитов, что резко приблизило опасность потерять криптовалютные накопления.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Согласно расчётам исследователей французской компании, для атаки может оказаться достаточно машины с 29 588 физическими кубитами. В марте этого года исследователи Google Quantum AI для аналогичных целей предполагали потребность в 500 тыс. кубитах. В обоих случаях речь идёт о теоретических моделях. Прямо сейчас никто не может реализовать их на практике. Собственно, пока даже нет уверенности, что всё это будет работать на реальном квантовом компьютере.

Как обычно, в основе расчёта лежит использование алгоритма Шора для факторизации чисел, что решает задачи, на которых основана криптография с открытым ключом. В случае биткоина речь идёт о выполнении дискретного логарифма для эллиптической кривой P-256, который используется в подписи ECDSA. Если достаточно мощный отказоустойчивый квантовый компьютер решит эту задачу для находящегося в доступе открытого ключа, он сможет восстановить соответствующий закрытый ключ и создать подпись от имени владельца кошелька.

Всё это было известно ранее. Например, ещё весной этого года вышла работа, которая обосновала возможность взлома P-256 всего за несколько дней на квантовой платформе из холодных атомов из 26 000 кубитов. Исследователи из Alice & Bob воспользовались другой платформой — на так называемых кошачьих кубитах (cat qubits), предложенный около пяти лет назад специалистами Amazon.

Считается, что кошачьи кубиты подавляют один из основных типов ошибок — переворот бита (bit-flip), что снижает требование к ресурсам квантовых вычислителей. Тем самым коррекция ошибок в новой архитектуре может быть сосредоточена преимущественно на другом типе ошибок — фазовых переворотах (phase-flip).

Исследователи также применили более эффективные LDPC-коды коррекции ошибок и переработанную схему арифметических операций, необходимых алгоритму Шора.

Наконец, ещё одним решением стал отказа от формирования логических кубитов из нескольких физических. Авторы рассчитали размещение и расписание операций непосредственно на физическом уровне архитектуры.

Согласно работе, восстановление закрытого ключа биткоина в новых условиях займёт около часа (61,8 мин). Это дольше среднего десятиминутного интервала между появлением новых блоков биткоина, поэтому атака на транзакцию до её подтверждения в рамках данного сценария определённо не укладывается в отведённое время. Но это не защищает от другой опасности, а именно — от взлома закрытых ключей на основе известных открытых, на что злоумышленникам отпущено гораздо больше времени.

По данным CoinDesk, более 6 млн BTC находятся на адресах, открытые ключи которых уже известны, поэтому злоумышленнику не обязательно ограничиваться временем обработки одной транзакции. Следовательно, переходить на постквантовую криптографию нужно не завтра, а как можно скорее не дожидаясь угона кошельков и утечек секретов.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про вирусы
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров
«Криптозима» закончилась? Биткоин достиг максимума с января, перешагнув $85 000
Хакеры взломали Liquid Network и похитили биткоины на $320 млн
Биткоин преодолел планку в $80 000 — впервые с мая
Крупнейший взлом в истории: Binance подтвердила, что хакеры похитили у ней токенов на $6,3 млрд
Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров
Материалы по теме
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров

Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров

«Криптозима» закончилась? Биткоин достиг максимума с января, перешагнув $85 000

«Криптозима» закончилась? Биткоин достиг максимума с января, перешагнув $85 000

Хакеры взломали Liquid Network и похитили биткоины на $320 млн

Хакеры взломали Liquid Network и похитили биткоины на $320 млн

Биткоин преодолел планку в $80 000 — впервые с мая

Биткоин преодолел планку в $80 000 — впервые с мая

Крупнейший взлом в истории: Binance подтвердила, что хакеры похитили у ней токенов на $6,3 млрд

Крупнейший взлом в истории: Binance подтвердила, что хакеры похитили у ней токенов на $6,3 млрд

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

Теги: биткоин, взлом, квантовый компьютер
биткоин, взлом, квантовый компьютер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.