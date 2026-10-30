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Android 16 стала самой популярной версией мобильной ОС Google

Android 16 стала самой распространённой версией мобильной ОС от Google, но перевод большинства пользователей на последние варианты платформы остаётся непростой задачей — значительная часть пользователей продолжает работать на устаревшей ОС.

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Google Android 17 вышла в июне этого года, и с тех пор она заработала на большом количестве устройств, но до сих на её долю приходится лишь 1 % активных гаджетов. Статистика указывает, что на удивление большое число пользователей Android до сих пор работает на версиях, вышедших несколько лет назад. Согласно опубликованным ресурсом Heise данным Android Studio, по состоянию на октябрь 2026 года на долю Android 16 приходятся 25,4 % активных Android-устройств. Это значительный рост по сравнению с 7,5 %, зафиксированными в декабре минувшего года, когда Google в последний раз обновляла информацию о распределении версий.

Второе место по популярности занимает Android 14 — на ней работают 15,3 % устройств; следом идёт Android 15 с показателем 14,7 %. В совокупности на две эти версии приходятся 30 % активных Android-устройств. Заметную долю рынка занимают Android 13 и Android 11 — 11,8 % и 10,5 % соответственною. Ненамного с долей 9,6 % отстаёт Android 12. Таким образом, более 30 % активных Android-устройств всё ещё работают под управлением 13-й и более старых версий.

Источник изображения: heise.de

Источник изображения: heise.de

Хотя 56,4 % активных устройств работают на Android 14 или более новой версии, как указывает Google, более четырёх из десяти устройств на них ещё не перешли. Следует отметить, что представленная статистика — не результат опроса всех существующих Android-смартфонов. Google больше не публикует общедоступный график распределения версий, который обновлялся бы на регулярной основе. Компания предоставляет совокупные данные о распространении вариантов ОС только через Android Studio — речь идёт об устройствах, которые подключались к магазину Google Play в течение семидневного периода.

При сравнении Android 16 и 17 необходимо также учесть, что у последней версии было меньше времени на то, чтобы попасть на устройства, чем было у Android 16 на момент публикации предыдущего отчёта. И доля в 1 % наглядно показывает, как медленно новейшая версия проникает в экосистему Android.

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Теги: google, android, статистика
google, android, статистика
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