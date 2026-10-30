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Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown

Как и было обещано, 30 октября состоялся релиз аддона Charting the Unknown («Навстречу неизведанному») для нашумевшего фэнтезийного экшена с открытым миром Crimson Desert от южнокорейской компании Pearl Abyss.

Источник изображений: Pearl Abyss

Источник изображений: Pearl Abyss

Дополнение Charting the Unknown вышло на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store: PC (1534 рубля в Steam и EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась лаконичным трейлером.

«Сердечно благодарим вас за горячую поддержку со дня выхода. Желаем в полной мере насладиться новыми приключениями в Charting the Unknown и с нетерпением ждём историй, которые вы создадите в Пайвеле», — гласит сообщение разработчиков.

Игроки Charting the Unknown смогут встать за штурвал собственного корабля, отбивать острова у вражеских фракций, исследовать морские глубины, беседовать с NPC на разные темы и познавать новые истории Клиффа, Унки и Дамианы.

Обещали романтические отношения с жителями (вплоть до свадьбы), возможность построить дом с нуля, обустройство замков, могущественных врагов, ещё более ожесточённые сражения, новые навыки и испытания.

Пользователи Steam встретили DLC «в основном положительными» отзывами — рейтинг 78 %. Хвалят увеличение и без того большой игры за относительно демократичную цену, но ругают баги и вылеты.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а сейчас готовится к премьере на Nintendo Switch 2. Релиз аддона сопровождался патчем 2.04.00 (см. полный список изменений).

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Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
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