Луч надежды: Kioxia допустила, что флеш-память перестанет дорожать в следующем году

Японская Kioxia Holdings представила прогноз квартальной прибыли ниже ожиданий аналитиков, допустив замедление роста цен на флеш-память NAND после нескольких кварталов стремительного подорожания. Такая осторожность удивила аналитиков: производственные мощности компании на весь 2027 год уже распроданы, а дефицит памяти, по оценке её руководства, сохранится и в следующем финансовом году.

Kioxia ожидает получить операционную прибыль в размере 2 трлн иен (около $12,7 млрд) в октябре–декабре — примерно на 15 % меньше прогнозируемых аналитиками 2,35 трлн иен. Прогноз предполагает почти неизменные цены относительно предыдущего квартала. При этом в июле–сентябре средняя цена продажи NAND у самой Kioxia выросла примерно на 25 % по сравнению с 70 % кварталом ранее.

«Учитывая, насколько сильно уже выросли цены продажи, пока неясно, продолжат ли они повышаться в 2027 финансовом году, даже умеренными темпами», — заявил руководитель финансового подразделения Kioxia Акира Мэндзю (Akira Menju). Аналитики обратили внимание на противоречие между таким прогнозом и сохраняющимся высоким спросом. Представитель UBS Securities Japan Кэндзи Ясуи (Kenji Yasui) прямо спросил руководство, не проявляет ли оно излишнюю осторожность.

Рост цен на память поддерживал прибыль производителей и котировки их акций, но инвесторы всё чаще сомневаются в устойчивости ИИ-бума. На этой неделе Alphabet сообщила о трудностях в основном рекламном бизнесе на фоне увеличения расходов на ИИ, а финансовые результаты Amazon и Intel также разочаровали рынок. После публикации отчётности акции Kioxia упали на 11 % на площадке Tradegate.

Сама Kioxia выиграла от резкого роста спроса со стороны технологических гигантов, но её руководство предостерегает от чрезмерного повышения цен, опасаясь оттолкнуть клиентов. По итогам июля–сентября компания отчиталась о 22-кратном росте операционной прибыли до 1,99 трлн иен, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Также она объявила о первых в своей истории дивидендах — промежуточной выплате в размере 90 иен на акцию.

Крупные производители памяти заключают многолетние контракты с такими компаниями, как Meta✴ и Amazon, и наращивают производственные мощности, чтобы воспользоваться дефицитом, который, по прогнозам, продлится как минимум до 2027 года. Расширение производства со временем должно сократить разрыв между спросом и предложением, хотя мнения инвесторов о продолжительности дефицита расходятся.

Kioxia, которая годами сталкивалась с нестабильным спросом со стороны производителей потребительской электроники, теперь делает ставку на рынок ИИ. Хотя вычисления в таких системах выполняют графические и другие ускорители, флеш-память всё активнее используется для хранения и подачи огромных объёмов необходимых им данных.

Поставки для центров обработки данных занимают всё более существенную долю в бизнесе Kioxia. Компания рассчитывает, что в перспективе такие клиенты обеспечат более 60 % её выручки. Она уже заключила долгосрочные соглашения с крупнейшими облачными компаниями, покрывающие значительно больше половины ожидаемых поставок на 2028 год. Это позволит точнее прогнозировать спрос на продукцию.

Кроме того, Kioxia разрабатывает SSD, которые будут работать ближе к ИИ-ускорителям и создадут дополнительный уровень памяти. Такие накопители позволят сократить объём данных, которые необходимо держать в дорогостоящей памяти HBM на основе DRAM.