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Память стала золотой жилой ИИ: Samsung, SK hynix и Micron заработали больше Apple, Microsoft и Amazon

Пять крупнейших поставщиков чипов памяти в прошлом квартале впервые зафиксировали более высокую суммарную операционную и чистую прибыль, чем пять крупнейших американских IT-гигантов. Этому способствовал бум в сфере ИИ, где спрос на чипы памяти продолжает опережать предложение.

Источник изображений: asia.nikkei.com

Источник изображений: asia.nikkei.com

Совокупная квартальная операционная прибыль японской Kioxia Holdings, южнокорейских Samsung Electronics и SK hynix, а также американских Micron Technology и Sandisk выросла в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — примерно до 32 трлн иен ($204 млрд), согласно данным QUICK FactSet. Эти пять производителей чипов памяти контролируют большую часть мирового рынка.

В то же время совокупная операционная прибыль Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Apple за квартал составила 25 трлн иен, увеличившись примерно на 20 % год к году. При подсчёте операционной прибыли Apple использовались данные рыночных прогнозов, поскольку производитель iPhone ещё не опубликовал финансовый отчёт по итогам прошлого квартала.

Операционная прибыль Kioxia за квартал выросла в 23 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,99 трлн иен. При этом чистая прибыль производителя подскочила в 33 раза — до 1,36 трлн иен. Впервые этот показатель превысил отметку в 1 трлн иен. Среди японских компаний, чей финансовый год заканчивается в марте, такого результата прежде достигали только гиганты вроде Toyota Motor или SoftBank Group. В текущем квартале Kioxia рассчитывает получить 1,36 трлн иен чистой прибыли, тем самым продемонстрировав 15-кратный рост год к году.

Операционная прибыль Samsung в минувшем квартале выросла почти в девять раз год к году и составила 107 трлн вон ($80,2 млрд). В финансовом отчёте производитель подчеркнул свой статус «первой в мире технологической компании», которой удалось превысить отметку в 100 трлн вон операционной прибыли за квартал. При этом Samsung уже распродала весь объём высокопроизводительной памяти HBM, производство которой запланировано на следующий год.

Высокая прибыльность производителей чипов памяти хорошо прослеживается на примере маржи операционной прибыли: если в первой половине 2025 года она находилась на уровне около 10 %, то сейчас этот показатель приближается к 70 %. «За последние полтора года цены на память выросли в 10 раз», — отметил старший аналитик SBI Securities Тэцуя Вадаки (Tetsuya Wadaki).

Технологические гиганты, за исключением Apple, активно инвестируют в центры обработки данных, что сокращает предложение на рынке памяти и приносит огромные прибыли поставщикам. Однако уже возникают сомнения в том, что отрасль продолжит поддерживать нынешние объёмы инвестиций в этом сегменте.

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Теги: чипы памяти, искусственный интеллект, производство микросхем
чипы памяти, искусственный интеллект, производство микросхем
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