Кадровый бумеранг ИИ: работодатели массово возвращают тех, кого недавно заменили нейросетями

Массовые сокращения штата, обусловленные внедрением искусственного интеллекта, привели к возникновению новой категории «сотрудников-бумерангов». Согласно исследованию консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в мае 2026 года работодатели назвали ИИ главной причиной почти 40 % объявленных увольнений в США. Однако сейчас зафиксирована обратная тенденция, которую эксперты называют «ИИ-отскоком».

Данные опроса компании SHL, проведенного среди более чем 1000 американских работников, показывают, что почти каждого пятого респондента сначала уволили или заменили искусственным интеллектом, а затем попросили вернуться в компанию. Исследование, проведенное по заказу SHL аналитической фирмой Propeller Insights, также охватило более 1000 работников в Великобритании. Опрос проводился в июне–июле 2026 года. Погрешность выборки составляет 5 %.

По словам Люси Бомонт (Lucy Beaumont), глобального старшего вице-президента по продукту и дизайну в SHL, эти данные свидетельствуют о том, что компании осознали: они поторопились избавиться от сотрудников-людей. Похожую статистику приводит аналитическая фирма Orgvue. Согласно её отчету, 32 % организаций, сокративших персонал ради оптимизации процессов с помощью ИИ, в итоге были вынуждены заново нанимать сотрудников. Откат назад совершили даже такие крупные работодатели, как Ford и Amazon.

Профессор управленческой практики Гарвардской бизнес-школы Джозеф Фуллер (Joseph Fuller) поясняет, что внедрение ИИ ошибочно приравнивают к запуску любого другого программного обеспечения. По его словам, компании традиционно ищут возможности сэкономить на ИТ-бюджете за счёт сокращения штата. С точки зрения компании, «чтобы выделить средства на новую технологию, нужно найти экономию в бюджете — а при внедрении технологий в прошлом это обычно делалось за счёт сокращения штата».

Однако ИИ приносит наибольшую пользу, когда он сочетается с «контекстуальным интеллектом» человека — его фоновыми знаниями и пониманием сути проблемы. Как отмечает эксперт: «Чем лучше вы разбираетесь в важных рабочих процессах, тем больше пользы сможете извлечь из использования ИИ». По словам Бомонт, искусственный интеллект не способен полностью заменить «людей, которые знают бизнес, понимают своих клиентов, обладают здравым суждением, способны проявлять эмпатию и поддерживать человеческий контакт».

Исследование SHL демонстрирует, что большинство уволенных сотрудников теоретически готовы вернуться обратно. Лишь 6,6 % американских работников заявили, что откажутся от предложения вернуться при любых обстоятельствах.

Однако те, кто всё же возвращается, «будут предъявлять гораздо более высокие требования к работодателю», — отмечает Бомонт. Исследование SHL показало, что почти половина опрошенных американских работников для возвращения на прежнюю должность потребовали бы существенного повышения зарплаты, а 43 % — письменных гарантий сохранения рабочего места. Столько же респондентов (40 %) настаивают на «полной прозрачности» в вопросе использования ИИ в их работе, прежде чем они согласятся снова стать частью компании. Кроме того, 30 % сотрудников считают, что обязательным условием их возвращения должны стать извинения или признание вины со стороны руководства.

Прежде всего, по словам Бомонт, сотрудникам нужны гарантии того, что подобная ситуация не повторится. Эксперт также предупреждает: даже если сотрудники вернутся, работодателям следует учитывать, что моральный дух в коллективе неизбежно пострадает. Сокращение «фундаментально меняет» психологический контракт между работодателем и работником, и одного лишь повторного найма недостаточно для восстановления этих отношений. «Вы по-настоящему подорвали доверие этих людей», — говорит Бомонт.

В результате такие сотрудники вряд ли продемонстрируют прежний уровень продуктивности и вовлеченности. «Корпоративную культуру крайне сложно изменить, а если она пострадала, восстановить ее будет невероятно трудно», — добавляет Бомонт.

По её словам, чтобы оставаться востребованными на рынке труда, сотрудники делают ставку на развитие навыков. Респонденты опроса в США отмечают, что самостоятельно осваивают инструменты искусственного интеллекта (44 %), развивают специфические для своей отрасли профессиональные навыки, которые трудно заменить с помощью ИИ (42,6 %). Еще 40 % делают упор на межличностное общение и лидерство, а 38 % совершенствуют творческое и стратегическое мышление.

Профессор Джозеф Фуллер считает, что, учитывая стремительное развитие возможностей ИИ, важнейшим навыком для сотрудников становится адаптивность. Он призывает работников регулярно практиковаться в использовании ИИ и «искать возможности» для повышения квалификации с помощью этой технологии. Кроме того, по его словам, сотрудникам необходимо научиться комфортно чувствовать себя в условиях перемен. Фуллер прогнозирует, что в ближайшем будущем ИИ будет вызывать «постоянные потрясения» во многих организациях, поскольку те продолжат корректировать свои кадровые потребности в соответствии с достижениями в области искусственного интеллекта.

Бомонт рекомендует работникам определить сферы, в которых их уникальные навыки могут принести наибольшую пользу: «Если ИИ возьмёт на себя выполнение задач, которые легко автоматизировать, то что останется мне? Как я могу максимально эффективно использовать те человеческие качества, которые могу предложить?» Руководителям, в свою очередь, стоит задаться вопросами: «Какое дополнительное обучение необходимо сотрудникам? Какие новые возможности для них открываются? Какие пути для внутреннего карьерного роста я могу создать благодаря внедрению ИИ?» — отмечает она.

Успеха добьются те организации, которые используют ИИ для оптимизации своей деятельности, а не просто для сокращения расходов, считает Бомонт.