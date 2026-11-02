Прототип отменённого приквела Portal спустя 20 лет попал в открытый доступ — 40 минут геймплея F-Stop

До того, как выпустить Portal 2, американская студия Valve работала над F-Stop — головоломкой, которая должна была стать приквелом оригинальной Portal. Спустя почти 20 лет у игроков появилась возможность прикоснуться к истории.

Как подметил портал Kotaku, на днях силами датамайнеров и команды Valve Cut Content Team почти законченная версия F-Stop попала в открытый доступ. На YouTube уже выкладывают демонстрации полного прохождения (см. видео ниже).

Публикация стала результатом августовской утечки 12 Тбайт данных Valve по играм Steam, содержавшей большинство материалов F-Stop, и «слива» недостающих файлов mapsrc наряду с исходным кодом проекта.

Первые игроки докладывают, что опубликованная версия F-Stop страдает от нехватки некоторых элементов и диалогов, но в остальном является полностью рабочей. Судя по неофициальным демонстрациям, прохождение должно было занять менее часа.

В отличие от Portal, главным орудием пользователя F-Stop становилась фотокамера, которая перемещала запечатлённый объект на плёнку. Сфотографированный дубликат можно было использовать для решения головоломок в мире игры.

F-Stop родилась в ходе творческого эксперимента Valve под названием Directed Design Experiments. После релиза Portal в 2007 году студия приостановила работу над новыми играми, чтобы заняться интересными прототипами. Одним из них была F-Stop.

Сотрудники Valve были в восторге от идеи, но тестирования охладили пыл команды — некоторые элементы F-Stop перекочевали в Portal 2 и Aperture Desk Job, хотя сам проект отменили. Несмотря на это, он до сих пор вдохновляет разработчиков.