Сегодня 02 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Пазл Прототип отменённого приквела Portal спу...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Прототип отменённого приквела Portal спустя 20 лет попал в открытый доступ — 40 минут геймплея F-Stop

До того, как выпустить Portal 2, американская студия Valve работала над F-Stop — головоломкой, которая должна была стать приквелом оригинальной Portal. Спустя почти 20 лет у игроков появилась возможность прикоснуться к истории.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Как подметил портал Kotaku, на днях силами датамайнеров и команды Valve Cut Content Team почти законченная версия F-Stop попала в открытый доступ. На YouTube уже выкладывают демонстрации полного прохождения (см. видео ниже).

Публикация стала результатом августовской утечки 12 Тбайт данных Valve по играм Steam, содержавшей большинство материалов F-Stop, и «слива» недостающих файлов mapsrc наряду с исходным кодом проекта.

Первые игроки докладывают, что опубликованная версия F-Stop страдает от нехватки некоторых элементов и диалогов, но в остальном является полностью рабочей. Судя по неофициальным демонстрациям, прохождение должно было занять менее часа.

В отличие от Portal, главным орудием пользователя F-Stop становилась фотокамера, которая перемещала запечатлённый объект на плёнку. Сфотографированный дубликат можно было использовать для решения головоломок в мире игры.

F-Stop родилась в ходе творческого эксперимента Valve под названием Directed Design Experiments. После релиза Portal в 2007 году студия приостановила работу над новыми играми, чтобы заняться интересными прототипами. Одним из них была F-Stop.

Сотрудники Valve были в восторге от идеи, но тестирования охладили пыл команды — некоторые элементы F-Stop перекочевали в Portal 2 и Aperture Desk Job, хотя сам проект отменили. Несмотря на это, он до сих пор вдохновляет разработчиков.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про пазл

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков
И Steam Frame не нужен: спустя шесть лет после релиза Half-Life: Alyx получила поддержку фовеального рендеринга на ПК
Valve случайно подтвердила существование Half-Life 3
Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером
GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом»
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода
Материалы по теме
Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков

Steam не станет защищать разработчиков от ИИ-клонов — это дело самих разработчиков

И Steam Frame не нужен: спустя шесть лет после релиза Half-Life: Alyx получила поддержку фовеального рендеринга на ПК

И Steam Frame не нужен: спустя шесть лет после релиза Half-Life: Alyx получила поддержку фовеального рендеринга на ПК

Valve случайно подтвердила существование Half-Life 3

Valve случайно подтвердила существование Half-Life 3

Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером

Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером

GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом»

GamesVoice озвучила последний трейлер GTA VI и намекнула, что русский дубляж игры может появиться «когда-нибудь потом»

Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода

Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода

Теги: portal, valve, головоломка
portal, valve, головоломка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget
POCO F9 Ultra и POCO X8 Pro Max — флагманские смартфоны с оптимизацией для требовательных игр
NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября
Кадровый бумеранг ИИ: работодатели массово возвращают тех, кого недавно заменили нейросетями
Прототип отменённого приквела Portal спустя 20 лет попал в открытый доступ — 40 минут геймплея F-Stop
Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта 18 мин.
Хакер voices38 взломал и улучшил Onimusha: Way of the Sword — всё под прицелом Denuvo 2 ч.
Новый китайский хит: продажи амбициозного боевика Phantom Blade Zero превысили 4 миллиона копий всего за три дня 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 800: битва за Mass Effect, «тяжелый» реализм GTA VI и триумф Phantom Blade Zero 17 ч.
Хоррор Black Lake про заброшенный приют и «бескрайний чёрный океан» обзавёлся первым геймплейным тизером 18 ч.
Binance возобновила вывод средств и возместила 95 % украденных $6,3 млрд 21 ч.
Одно SMS — и смартфон не работает: в Android нашли опасную уязвимость, и в старых версиях её не исправили 01-11 12:30
Панель задач Windows 11 навсегда останется на привязи: Microsoft объяснила отказ от перетаскивания 01-11 10:43
Новая статья: Clive Barker’s Hellraiser: Revival — игра, вызывающая приятную боль. Рецензия 01-11 00:01
Квартальный объём мирового рынка облачных инфраструктур вырос в полтора раза 31-10 23:04
Apple обновит все планшеты iPad в первой половине 2027 года вслед за iPad mini 2 ч.
Флагманский защищённый смартфон Blackview XPLORE 6 с чипом Dimensity 9400+ вскоре поступит в продажу 4 ч.
Новая статья: Обзор ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2026): этот ноутбук быстрее 99 % десктопов 14 ч.
Проект ЦОД Project Blue в Аризоне обострил спор о распределении дефицитных водных ресурсов 01-11 13:09
Память стала золотой жилой ИИ: Samsung, SK hynix и Micron заработали больше Apple, Microsoft и Amazon 01-11 12:53
SpaceX не смогла отделаться от иска NAACP по поводу загрязнения воздуха в Мемфисе 01-11 11:24
UGREEN предлагает миниатюрную зарядку Nexode Air 65W, полноразмерные беспроводные наушники Max5s и чехол для iPhone с экраном E-ink 01-11 10:00
Meta тайно создала прототип человекоподобного робота для дома — помогли китайцы 31-10 23:27
Прогноз Kioxia разочаровал инвесторов — компания отметила снижение темпов роста стоимости флеш-памяти 31-10 23:22
Орбитальный ЦОД Google Suncatcher вышел на связь и написал хайку 31-10 23:11