Новый китайский хит: продажи амбициозного боевика Phantom Blade Zero превысили 4 миллиона копий всего за три дня

После релиза амбициозного фэнтезийного ролевого боевика с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero от разработчиков из независимой китайской студии S-Game прошло меньше недели, а игра уже стала большим успехом.

Напомним, в преддверии премьеры Phantom Blade Zero заслужила высокие оценки от критиков, а на релизе привлекла более 723 тыс. одновременных игроков в Steam и возглавила международный рейтинг продаж сервиса Valve.

С тех пор Phantom Blade Zero обновила личный рекорд пикового онлайна в Steam — теперь показатель составляет 833,9 тыс. человек (14-е место в общем рейтинге). Успехи проекта, впрочем, на этом не закончились.

Как сообщила S-Game в официальном микроблоге Phantom Blade Zero, продажи игры за первые 72 часа превысили четыре миллиона копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией и обращением разработчиков.

«Phantom Blade Zero продалась в количестве более четырёх миллионов копий всего за 72 часа! Спасибо от всего сердца за всю вашу любовь и поддержку!» — поблагодарили сообщество игры в S-Game.

События разворачиваются в мире кунг-фу-панка (смесь кунг-фу и стимпанка). Игрокам в роли элитного убийцы Соула из организации «Орден», несправедливо обвинённого в смерти её патриарха, за 66 дней нужно доказать свою невиновность.

Phantom Blade Zero вышла 29 октября на PC (3999 рублей в Steam и Epic Games Store) и PS5. За первые дни после релиза рейтинг игры в Steam вырос с 79 % («в основном положительные» обзоры) до 89 % («очень положительные» отзывы).