Gang of Dragon можно не ждать: новая студия создателя Yakuza официально закрыта

История принадлежащей китайской компании NetEase японской студии Nagoshi Studio под руководством создателя Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi) спустя несколько месяцев слухов официально подошла к концу.

Напомним, в мае NetEase отозвала финансирование Nagoshi Studio. По слухам, из-за того, что на разработку дебютного проекта студии — приключенческого экшена Gang of Dragon — требовалось ещё по меньшей мере 7 млрд иен ($44,4 млн).

С тех пор сайт Nagoshi Studio стал недоступен, YouTube-канал пропал, офис на картах Google был «закрыт навсегда», а сам Нагоси в юбилейном выпуске журнала Famitsu (вышел в июне) оказался просто «создателем игр», а не руководителем студии.

Как подметил портал Gematsu, теперь закрытие Nagoshi Studio стало официальным. Уведомление о ликвидации студии появилось в сегодняшнем (2 ноября) издании Kanpo — правительственного вестника Японии.

Согласно информации Kanpo, Nagoshi Studio была упразднена 31 октября по решению акционеров. Официальных комментариев от Нагоси и NetEase по поводу случившегося на момент публикации не поступало.

С закрытием Nagoshi Studio шансы игроков дождаться релиза Gang of Dragon невелики. Ранее сообщалось, что у студии есть возможность выкупить независимый статус и права на бренд. По всей видимости, этого не произошло.

Gang of Dragon была подтверждена только для ПК (Steam). Обещали историю корейского бандита в Токио, звезду фильма «Поезд в Пусан» Ма Дон Сока (Ma Dong-seok) в главной роли, рукопашные бои и автомобильный экшен.