Четверо астронавтов NASA «вернулись» с Марса — они провели в изоляции больше года

Полёт на Марс и к другим планетам потребует от экипажей недюжинной выдержки, месяцами и годами удерживая разных по темпераменту и культуре людей вместе в тесном пространстве кораблей. Космические агентства заранее пытаются оценить риски таких коллективов, запуская масштабные эксперименты по имитации полётов с длительной изоляцией команд.

Буквально на днях закончился один из таких экспериментов, в ходе которого четыре добровольца в США завершили второй изоляционный эксперимент NASA CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), проведя в исследовательском комплексе Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне в полной изоляции от внешнего мира 378 дней.

Командир Росс Элдер (Ross Elder), медицинский специалист Эллен Эллис (Ellen Ellis), научный сотрудник Мэттью Монтгомери (Matthew Montgomery) и бортинженер Джеймс Спайсер (James Spicer) вошли в специально построенный жилой модуль 19 октября 2025 года. Его площадь составляет около 158 м2, а сам объект был изготовлен с применением технологии 3D-печати. Эксперимент должен был помочь NASA изучить влияние продолжительной изоляции, ограниченных ресурсов и автономной работы на здоровье и работоспособность экипажа будущей марсианской экспедиции.

Внутри модуля участники выполняли задачи, которые можно было бы считать повседневными на Марсе: выращивали растения, обслуживали оборудование и жилую инфраструктуру, проводили научные эксперименты, занимались физической подготовкой и имитировали выходы на поверхность планеты.

В программу входили геологические исследования, анализ образцов горных пород, эксперименты с материалами и проращиванием семян. Особое внимание уделялось ограничениям связи: задержка передачи сообщений моделировала реальные условия общения Земли с Марсом, где время прохождения сигнала в одну сторону может достигать примерно 22 минут. Кроме того, экипаж прошёл двухнедельный период полной потери связи, имитировавший ситуацию, когда Марс оказывается за Солнцем относительно Земли.

Главная задача исследования — собрать данные о физиологическом и психологическом состоянии людей при длительном пребывании в замкнутом пространстве. NASA отслеживало изменения здоровья участников, их способность поддерживать работоспособность, взаимодействовать внутри небольшого коллектива и самостоятельно решать возникающие проблемы. Отдельный интерес представляет поведение экипажа при ограниченном доступе к ресурсам и отсутствии оперативной помощи с Земли. После выхода из модуля участникам предстоят две недели медицинских обследований, анализа результатов и подробных бесед с исследователями.

Собранные данные будут использоваться при разработке будущих систем жизнеобеспечения, жилых модулей и процедур поддержания здоровья экипажей дальних космических экспедиций. NASA также рассматривает результаты эксперимента как один из источников информации для подготовки лунных миссий программы Artemis и, конечно же, будущих полётов на Марс.

Рекорд по продолжительности изоляционных имитаций полётов установлен в России. Эксперимент «Марс-500» проходил в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН с 3 июня 2010-го по 4 ноября 2011 года. Шесть добровольцев — трое россиян, два представителя Европы и один гражданин Китая — провели в полной изоляции 520 суток. Это была наземная имитация полного полёта на Марс: 250 дней перелёта туда, 30 дней работы на орбите и поверхности планеты и 240 дней возвращения на Землю. Руководство экспериментом осуществлял российский институт при участии Европейского космического агентства (ESA).

Также в РФ проводилось несколько длительных изоляционных испытаний SIRIUS, самое продолжительное из которых было в 2023 году и продолжалось 366 суток.