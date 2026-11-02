Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 в конфигурации с 16 Гбайт оперативной памяти снова подорожал. С 2 ноября его цена выросла на $80 и достигла $385. При выходе этой версии в январе 2025 года за нее просили всего $120. За неполные два года стоимость устройства увеличилась более чем втрое.

О новом повышении цен сообщил генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон (Eben Upton). По его словам, производителю становится все сложнее закупать оперативную память необходимого объема. Для 16-гигабайтных микросхем DRAM практически отсутствуют альтернативные источники поставок, а ситуацию осложняет дефицит других компонентов.

Нынешнее подорожание стало очередным за 2026 год. В декабре прошлого года версия Raspberry Pi 5 с 16 Гбайт памяти стоила $145, в феврале ее цена выросла до $205, а в апреле достигла $305. Ранее сообщалось, что рост стоимости памяти лишает одноплатные компьютеры Raspberry Pi одного из главных преимуществ — доступной цены. Теперь только за плату без корпуса, накопителя и других принадлежностей придется заплатить $385.

Изменения затронули и вычислительные модули Raspberry Pi Compute Module 5 с 16 Гбайт оперативной памяти. Они подорожали на $40. Однако повышать цены на всю продукцию компания не стала. В частности, стоимость Raspberry Pi 500+ со встроенной механической клавиатурой и теми же 16 Гбайт памяти пока останется прежней.

Raspberry Pi связывает продолжающееся удорожание своей продукции с ситуацией на рынке памяти. Ранее компания объясняла дефицит LPDDR4 конкуренцией за производственные мощности со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. Производитель пытается использовать компоненты от разных поставщиков, но для наиболее емких конфигураций такая возможность ограничена. В октябре подорожание затронуло даже младшие версии Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 с 2 Гбайт памяти: их цены выросли на $12,50.

Аптон посоветовал покупателям оценивать необходимый объем оперативной памяти до приобретения устройства. Для некоторых проектов вместо 16-гигабайтной версии подойдут более доступные конфигурации или компьютеры предыдущих поколений. Компания также предупредила о продавцах, предлагающих ее продукцию по завышенным ценам, и рекомендовала обращаться к официальным партнерам.

Raspberry Pi рассчитывает отменить вынужденные повышения цен после стабилизации рынка памяти. Однако конкретных сроков возвращения к прежней стоимости производитель не назвал.