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Российские дата-центры обяжут резервировать каждый десятый сервер для государства — а бизнесу разрешат использовать иностранные ЦОД

Российские дата-центры обяжут зарезервировать 10 % своих мощностей для поддержки отечественных информационных ресурсов. По новому указу президента эти ресурсы останутся в распоряжении самих ЦОД, но по решению специальной правительственной подкомиссии их придётся предоставить для государственных нужд в течение суток. Также новый указ разрешает использование иностранных дата-центров.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

На государственном сайте для официального опубликования правовых актов размещён указ Президента Российской Федерации от 02.11.2026 № 802 «О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории Российской Федерации информационных ресурсов». Он предусматривает резервирование 10 % площадей и мощностей российских ЦОД, не принадлежащих государственным и муниципальным учреждениям в течение десяти дней после вступления указа в силу.

Зарезервированные мощности будут использоваться самими ЦОД, но по решению специальной подкомиссии по цифровому развитию должны быть предоставлены для поддержки работы российских информационных ресурсов в течение суток. Это решение в обязательном порядке согласовывается с Федеральной службой безопасности. Стоимость услуг не может превышать предельный размер платы, установленный подкомиссией.

Указ поручает Минцифры «провести учёт свободных площадей и мощностей расположенных на территории Российской Федерации центров обработки данных, владельцы которых не являются федеральными государственными органами, государственными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными унитарными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями».

Документ также допускает использование зарубежных ЦОД «для обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Такие меры должны обеспечить бесперебойную работу российских информационных ресурсов. Правительство должно создать соответствующую подкомиссию и утвердить порядок принятия решений об использовании резервных и зарубежных вычислительных мощностей.

Отметим, что ранее Минцифры прорабатывало «механизм дополнительной тарификации международного трафика пользователей» для операторов мобильной связи. Также ведомство предлагало ввести новые ограничения в рамках готовящейся реформы телекоммуникационной отрасли — пропускать весь зарубежный трафик через технические средства противодействия угрозам и ограничивать его объем для российских пользователей.

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Теги: указ, резервирование, цод, дата-центры
указ, резервирование, цод, дата-центры
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