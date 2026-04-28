Минцифры РФ прорабатывает введение платы за VPN-трафик

В Минцифры ведётся проработка конкретных параметров «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» для операторов мобильной связи. Об этом говорится в ответе министерства на обращение Ассоциации компаний связи, сообщил Telegram-канал «Обратная сторона телекома».

В текущий момент Минцифры при содействии других «уполномоченных государственных органов» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», гласит документ. Ранее Минцифры предлагало мобильным операторам ввести плату за превышение 15 Гбайт международного трафика в месяц.

Сокращение числа пользователей VPN считается следующим этапом работы после блокировки Telegram и других зарубежных сервисов. Операторам цифровых платформ и соцсетей выдвинули требование выявлять пользователей, у которых включён VPN, и блокировать им доступ под угрозой исключения этих платформ из «белых списков». Власти при этом согласны, что достоверно обнаруживать VPN невозможно, но настаивают, что предложенные меры помогут не вводить повсеместного запрета на эту технологию.