Минцифры РФ прорабатывает введение платы за VPN-трафик

В Минцифры ведётся проработка конкретных параметров «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» для операторов мобильной связи. Об этом говорится в ответе министерства на обращение Ассоциации компаний связи, сообщил Telegram-канал «Обратная сторона телекома».

Источник изображения: Privecstasy / unsplash.com

В текущий момент Минцифры при содействии других «уполномоченных государственных органов» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», гласит документ. Ранее Минцифры предлагало мобильным операторам ввести плату за превышение 15 Гбайт международного трафика в месяц.

Сокращение числа пользователей VPN считается следующим этапом работы после блокировки Telegram и других зарубежных сервисов. Операторам цифровых платформ и соцсетей выдвинули требование выявлять пользователей, у которых включён VPN, и блокировать им доступ под угрозой исключения этих платформ из «белых списков». Власти при этом согласны, что достоверно обнаруживать VPN невозможно, но настаивают, что предложенные меры помогут не вводить повсеместного запрета на эту технологию.

Материалы по теме
Apple лишила россиян бесплатной техподдержки по телефону — но альтернативы есть
Блокировки разогнали интерес россиян к VPN — число скачиваний VPN-приложений подскочило в 14 раз
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Microsoft подтвердила, что уязвимость Windows позволяет красть пароли без единого клика
Meta✴ начала отменять итоги сделки с Manus, стремясь избежать штрафов в Китае
Теги: россия, мобильная связь, vpn
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.