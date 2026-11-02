Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских

Компания Xiaomi подтвердила скорый запуск своих флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max на международном рынке. Релиз устройств за пределами Китая состоится до конца текущего месяца, но точные даты начала продаж и финальный список стран производитель пока держит в секрете. Примечательно, что прошлогодний Xiaomi 17 Pro так и остался эксклюзивом для КНР.

Покупателям за пределами Поднебесной придётся мириться с небольшими техническими компромиссами. Главным упрощением глобальных версий станут урезанные аккумуляторы: ёмкость батареи в модели Pro снизили с 7000 до 6000 мА·ч (на 14 %), а в версии Pro Max — с 8500 до 7050 мА·ч (на 17 %). Мощность проводной зарядки у базового Pro также опустилась со 100 до 90 Вт, тогда как старший аппарат сохранил поддержку 100 Вт. Беспроводная зарядка на 50 Вт осталась без изменений в обоих смартфонах.

В остальном же аппаратная часть европейских модификаций Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max полностью идентична китайским аналогам. За производительность отвечают передовые 2-нм чипы от Qualcomm: Snapdragon 8 Elite Gen 6 в модели Pro и топовый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в версии Pro Max. Устройства работают под управлением HyperOS 4 и оснащены камерами Leica с двумя сенсорами по 200 Мп. Они также сохранили свою главную особенность — дополнительный AMOLED-экран на задней панели (2,7 дюйма у Pro и 2,9 дюйма у Pro Max).

Ещё одним неприятным сюрпризом станет ценообразование на европейском рынке. По данным из каталога итальянского ритейлера Epto, за базовый Xiaomi 18 Pro на 256 Гбайт попросят 1398,90 евро, а версию на 512 Гбайт оценили в 1591,90 евро. Старший Xiaomi 18 Pro Max обойдётся уже в 1783,90 евро. Для сравнения, в Китае эти модели стоят от 5999 юаней (около 780 евро) и от 6999 юаней (около 910 евро) соответственно — почти в два раза дешевле.

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут продаваться в странах ЕС, Ближнего Востока, а также в Северной и Южной Америке. При этом официальный релиз флагманов именно в США по-прежнему остаётся под вопросом.