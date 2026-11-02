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Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered

Как и было обещано, 2 ноября американская Nightdive Studios (принадлежит Atari) поделилась важными новостями о Thief: The Dark Project Remastered — переиздании легендарного стелс-экшена Thief: The Dark Project от Looking Glass Studios.

Источник изображений: Nightdive Studios

Источник изображений: Nightdive Studios

Напомним, сентябрьская утечка достижений вынудила Nightdive подтвердить, что Thief: The Dark Project Remastered не ограничится исходным сюжетом — студия также готовит для ремастера нечто под названием The Tarnished Mirror.

Как стало известно из нового трейлера, The Tarnished Mirror представляет собой сюжетную кампанию на четыре миссии от авторов масштабного мода The Black Parade для Thief и связующее звено с Thief II: The Metal Age.

По сюжету простая кража оборачивается тюремным заключением, шаткими союзами и погружением в затонувший некрополь. Заявлены новые виды врагов, амбициозный дизайн уровней, классический геймплей и потусторонний хоррор.

Помимо The Tarnished Mirror, новый трейлер раскрывает дату выхода Thief: The Dark Project Remastered — переиздание поступит в продажу 3 декабря для PC (Steam, GOG, EGS), PS4, PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2.

Предзаказы уже открыты — в российском сегменте Thief: The Dark Project Remastered стоит 1299 рублей (Steam) / 899 рублей (EGS). Расширенное издание (1049 рублей в EGS) включает артбук, саундтрек и предварительную версию романа по игре.

Обещают обновлённую графику и интерфейс, поддержку модов, дополнительные задания, контент и обновления из перевыпуска Thief Gold от 1999 года, а также розничное издание для PS5 и Switch 2.

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Теги: thief: the dark project remastered, nightdive studios, стелс-экшен
thief: the dark project remastered, nightdive studios, стелс-экшен
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