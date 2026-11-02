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Anthropic набрала долговых обязательств почти на $900 млрд ради ИИ — и снова ушла в убыток

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, раскрыла обязательства на $895,4 млрд по закупке вычислительных мощностей и аренде инфраструктуры. За третий квартал 2026 года ее выручка выросла почти до $17 млрд, однако после единственного прибыльного квартала компания вновь зафиксировала операционный убыток.

Источник изображений: Anthropic

Источник изображений: Anthropic

Новые данные содержатся в обновленной заявке на первичное размещение акций (IPO), поданной 2 ноября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Anthropic впервые раскрыла полную стоимость долгосрочных соглашений с поставщиками вычислительных ресурсов. Из общей суммы $447,5 млрд предстоит потратить до конца 2030 года, остальные обязательства распределены преимущественно на период с 2031 по 2045 год.

Речь идет не об уже произведенных расходах, а о будущих платежах по заключенным контрактам и договорам аренды. Большая часть средств предназначена для обеспечения работы и обучения моделей Claude. Среди ключевых партнеров Anthropic — Amazon и Google, предоставляющие облачную инфраструктуру и специализированные ИИ-ускорители.

В третьем квартале, завершившемся 30 сентября, выручка Anthropic достигла $16,96 млрд против $11,56 млрд тремя месяцами ранее. Год назад показатель составлял около $1,38 млрд. За девять месяцев текущего года компания заработала $33,2 млрд, увеличив выручку примерно в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Источник изображения: Anthropic

Несмотря на рост доходов, операционный результат снова оказался отрицательным. Если второй квартал Anthropic завершила с прибылью $974 млн, то в третьем получила убыток $567 млн. Расходы на вычисления и инфраструктуру за три месяца достигли $9,9 млрд — примерно в четыре раза больше прошлогоднего показателя.

В финансовых документах Anthropic связывает ухудшение операционного результата в том числе с закупкой вычислительных мощностей на $5 млрд по краткосрочным контрактам. Такие соглашения обходятся значительно дороже долгосрочной аренды. Еще $2 млрд компания отразила как неденежные расходы по программе благотворительных пожертвований сотрудников.

Чистый убыток за квартал составил $23,29 млрд против $66,3 млрд во втором квартале. За девять месяцев он достиг примерно $104 млрд. Значительная часть таких потерь связана с бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств, включая конвертируемые инструменты финансирования, а не с непосредственным оттоком денежных средств.

Публикация новых результатов произошла спустя неделю после того, как Anthropic официально подала документы для выхода на биржу Nasdaq. Компания рассчитывает провести IPO в ноябре, однако количество размещаемых акций, их стоимость и объем привлечения средств пока не объявлены.

Финансовые показатели уже повлияли на ожидания потенциальных инвесторов. В середине октября они снизили оценку Anthropic примерно с $2 трлн до $1,5 трлн на фоне замедления квартального роста выручки. Обновленная отчетность показала, что даже при стремительном увеличении доходов расходы на вычислительные ресурсы способны вновь сделать операционный результат отрицательным.

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Теги: anthropic, claude, искуственный интелект
anthropic, claude, искуственный интелект
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