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Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд

Производитель процессоров, контроллеров, телекоммуникационных и других полупроводников, применяемых в том числе в си системах искусственного интеллекта, компания Marvell договорилась о приобретении производителя оптических компонентов для центров обработки данных, компании Lumentum. Сделка будет полностью оплачена акциями, а её стоимость, по данным The Wall Street Journal, оценивается примерно в $80 млрд.

Источник изображения: Marvell

Источник изображения: Marvell

Согласно условиям соглашения, о которых было объявлено в понедельник, акционеры Lumentum получат 4,5 акции Marvell за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Lumentum. С учётом долговых обязательств стоимость сделки составляет около $115 млрд. Рыночная стоимость Lumentum составляет около $76 млрд, а Marvell — около $172 млрд.

Это соглашение объединит две компании, являющиеся одними из наиболее быстрорастущих поставщиков решений для сферы ИИ. Marvell занимается разработкой специализированных чипов для ИИ и других технологий, обеспечивающих соединение процессоров и передачу данных внутри центров обработки данных. Приобретение Lumentum позволит компании расширить ассортимент решений, использующих свет для передачи данных между чипами и серверами.

Lumentum производит лазеры, чипы и оборудование для оптических соединений, которые используются в серверах центров обработки данных. Будучи ключевым игроком в такой области, как фотоника, Lumentum, наряду с аналогичными компаниями, создаёт технологии, позволяющие компьютерам передавать данные между полупроводниками быстрее, чем это возможно при использовании традиционных медных соединений.

Если в 2016 году на сегмент центров обработки данных приходилось менее 10 % выручки Marvell, то сейчас он стал основным направлением бизнеса и главным драйвером роста компании. Генеральный директор Marvell Мэтт Мёрфи (Matt Murphy) отметил, что компания «поставила на кон всё», развивая своё направление, связанное с центрами обработки данных.

Издание The Wall Street Journal добавляет, что Nvidia выступает стратегическим инвестором обеих компаний. В начале марта она объявила о заключении многолетнего контракта на закупку передовых лазерных компонентов Lumentum. В рамках этого соглашения Nvidia обязалась инвестировать в Lumentum $2 млрд для поддержки исследований и разработок, а также для развития производственных мощностей компании в США. Позднее в том же месяце Nvidia инвестировала $2 млрд в Marvell в рамках стратегического партнёрства, цель которого — упростить интеграцию систем Nvidia с решениями компаний, разрабатывающих специализированные чипы для ИИ.

В случае завершения сделки технологии Marvell могут быть использованы в оборудовании, которое конкурирует с продукцией самой Nvidia. Компания Marvell наиболее известна своим участием в разработке специализированных чипов для искусственного интеллекта для Amazon Web Services. В августе Marvell объявила о расширении коммерческого партнёрства с Google. В рамках соглашения технологический гигант получил право на приобретение акций Marvell.

«Инфраструктура для ИИ переживает фундаментальный архитектурный сдвиг в сторону оптических соединений — это возможность, которая выпадает раз в поколение», — отметил Мёрфи, добавив, что данная сделка поможет сформировать новый этап развития технологий связи в сфере ИИ.

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Теги: marvell, lumentum, сделка, производство микросхем, фотоника
marvell, lumentum, сделка, производство микросхем, фотоника
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