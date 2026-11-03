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Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство

Словацко-американский стартап Tachyum, много лет занимавшийся разработкой универсального процессора Prodigy, добровольно подал заявление о банкротстве в Братиславе. Амбициозный проект должен был объединить возможности CPU, GPU и TPU в рамках одной микросхемы. Однако заявленные обещания компания так и не смогла сдержать.

Источник изображения: Tachyum

Источник изображения: Tachyum

Несмотря на восемь лет разработки и многочисленные обещания, Tachyum так и не представила работоспособный образец процессора Prodigy. Анонс суперчипа состоялся ещё в 2018 году. Компания планировала завершить проектирование в 2019-м, а вывод продукта на рынок ожидался в 2020-м. Однако запуск неоднократно откладывался вплоть до 2025 года.

Параллельно с этим существенно менялись и технические характеристики Prodigy. Изначально заявленная 64-ядерная архитектура превратилась в 128-ядерную (с использованием 5-нм техпроцесса), а позже — в 192-ядерный чип с 16 каналами памяти DDR5.

В конце 2025 года Tachyum анонсировала очередную радикальную смену концепции: переход на архитектуру на основе чиплетов с 1024 ядрами, 24 каналами памяти DDR5 и тепловыделением (TDP) 1600 Вт с использованием техпроцесса TSMC класса 2 нм. Столь масштабная переработка потребовала бы огромного объёма дополнительных проектных работ и отодвинула бы выход продукта на рынок как минимум до 2030 года.

Словацкое подразделение Tachyum Slovakia подало заявление о банкротстве 22 октября 2026 года, не дожидаясь исков от кредиторов. Городской суд Братиславы III инициировал производство, признав, что заявление компании соответствует законодательным требованиям. По законам Словакии компания, добровольно подающая на банкротство, автоматически считается неплатёжеспособной.

Если суд официально признает Tachyum банкротом, назначенный судом управляющий возьмёт под свой контроль активы компании, которые впоследствии могут быть проданы для погашения задолженности перед кредиторами. На данный момент точный состав активов неизвестен, но теоретически он может включать интеллектуальную собственность, связанную с процессором Prodigy, патенты, другие технологии, а также оборудование, использовавшееся в процессе разработки.

Процедура банкротства словацкого подразделения не обязательно означает, что аффилированные структуры в других странах также прекратят свою деятельность. Интеллектуальная собственность компании может сохраниться при переходе к новому владельцу, что теоретически позволило бы продолжить проект. Тем не менее, текущие судебные разбирательства ставят под серьёзное сомнение способность Tachyum вывести свой процессор на рынок.

Дальнейшая судьба проекта полностью зависит от того, за каким юридическим лицом закреплены права на интеллектуальную собственность (IP) Prodigy — американской материнской Tachyum Inc. или банкротящейся дочерней Tachyum Slovakia. Если патенты принадлежат американской структуре, а словацкий офис лишь аккумулировал долги и нанимал инженеров, холдинг сможет списать обязательства и сохранить ключевые технологии. В случае, если правами владеет словацкий филиал, американская сторона теоретически может выкупить их в рамках процедуры банкротства и впоследствии попытаться вывести продукт на рынок.

По данным словацкого издания Dennik N, ситуация осложняется тем, что сама Tachyum Inc. в США сейчас находится под жёстким давлением собственных кредиторов, требующих её принудительной ликвидации. В этих условиях будущее процессора Prodigy остаётся полностью неопределенным и колеблется между полной ликвидацией всех активов и реструктуризацией группы.

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Теги: tachyum, prodigy, процессор, банкротство
tachyum, prodigy, процессор, банкротство
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