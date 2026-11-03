«Больше похоже на слоп сердца»: ремастер визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» получил дату выхода и ИИ-трейлер

Условно-бесплатная визуальная новелла «Смута: Зов сердца» от студии «Много Много Игр» возвращается в обновлённом и расширенном виде. Об этом сообщили разработчики исторического ролевого экшена «Смута» из Cyberia Nova.

Cyberia Nova в соцсетях «Смуты» анонсировала ремастер «Смуты: Зов сердца». Переиздание выйдет 4 ноября в приложении Lagerta — сборнике романтических визуальных новелл от «Много Много Игр».

Ремастер «Смуты: Зов сердца» в составе Lagerta предназначен для устройств под управлением iOS и Android (App Store, Play Маркет, RuStore). На релизе обновлённая версия будет включать первые семь эпизодов.

Анонс переиздания «Смуты: Зов сердца» сопровождался кинематографическим трейлером (см. видео ниже), в котором явно угадываются следы генеративного ИИ. «Больше похоже на слоп сердца», — подметил John Cyfers.

В ремастере были полностью обновлены образы персонажей и фоны, добавлены новые заставочные ролики и переработаны старые. Ввели дополнительных героев, интриги, облики для главной героини, музыкальные композиции и вырезанные сцены.

«Мы пересмотрели множество деталей, дополнили сюжет и подготовили немало сюрпризов как для новых читателей, так и для тех, кто уже успел полюбить эту историю, пройдя новеллу в отдельном приложении», — подчеркнули авторы.

В центре истории «Смуты: Зов сердца» — девушка, сбежавшая от жизни в монастыре и вынужденная скрываться под маской мужчины. Дорога приведёт героиню к казакам и заставит понять, что их мир — это не только отвага и песни под звёздами.