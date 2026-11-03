Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android «Больше похоже на слоп сердца»: ремастер...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Больше похоже на слоп сердца»: ремастер визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» получил дату выхода и ИИ-трейлер

Условно-бесплатная визуальная новелла «Смута: Зов сердца» от студии «Много Много Игр» возвращается в обновлённом и расширенном виде. Об этом сообщили разработчики исторического ролевого экшена «Смута» из Cyberia Nova.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

Cyberia Nova в соцсетях «Смуты» анонсировала ремастер «Смуты: Зов сердца». Переиздание выйдет 4 ноября в приложении Lagerta — сборнике романтических визуальных новелл от «Много Много Игр».

Ремастер «Смуты: Зов сердца» в составе Lagerta предназначен для устройств под управлением iOS и Android (App Store, Play Маркет, RuStore). На релизе обновлённая версия будет включать первые семь эпизодов.

Анонс переиздания «Смуты: Зов сердца» сопровождался кинематографическим трейлером (см. видео ниже), в котором явно угадываются следы генеративного ИИ. «Больше похоже на слоп сердца», — подметил John Cyfers.

В ремастере были полностью обновлены образы персонажей и фоны, добавлены новые заставочные ролики и переработаны старые. Ввели дополнительных героев, интриги, облики для главной героини, музыкальные композиции и вырезанные сцены.

«Мы пересмотрели множество деталей, дополнили сюжет и подготовили немало сюрпризов как для новых читателей, так и для тех, кто уже успел полюбить эту историю, пройдя новеллу в отдельном приложении», — подчеркнули авторы.

В центре истории «Смуты: Зов сердца» — девушка, сбежавшая от жизни в монастыре и вынужденная скрываться под маской мужчины. Дорога приведёт героиню к казакам и заставит понять, что их мир — это не только отвага и песни под звёздами.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про игры для android

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
Первый трейлер неофициального ремастера Dark Messiah of Might and Magic вернул фанатов в 2006 год
Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4
Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов
Материалы по теме
Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered

Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered

«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя

«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя

Первый трейлер неофициального ремастера Dark Messiah of Might and Magic вернул фанатов в 2006 год

Первый трейлер неофициального ремастера Dark Messiah of Might and Magic вернул фанатов в 2006 год

Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture

Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture

Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4

Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Теги: смута: зов сердца, много много игр, cyberia nova, приключение
смута: зов сердца, много много игр, cyberia nova, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
«Больше похоже на слоп сердца»: ремастер визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» получил дату выхода и ИИ-трейлер
NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски 18 мин.
Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge 26 мин.
«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса 34 мин.
Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках с использованием шпионского ПО 2 ч.
Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн 4 ч.
Google накрыла ботнет из миллионов ТВ-приставок — заражённые с завода устройства продаются и в России 4 ч.
FromSoftware подтвердила уязвимости в системе безопасности Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — серверы отключены на неопределённый срок 5 ч.
Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture 13 ч.
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4 16 ч.
Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered 18 ч.
Nvidia решила отрезать Китай от зарубежных ИИ-мощностей — облачным провайдерам выставили жёсткое условие 37 мин.
Представлен сверхэкономный ИИ-чип для автомобилей — даже на крохах энергии он мигом разберётся в дорожной обстановке 38 мин.
Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18 3 ч.
В Apple «не могут предсказать», когда пройдёт дефицит iPhone Duo 4 ч.
Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи 4 ч.
Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство 10 ч.
Новая статья: Мастерская локальных ИИ: первый подход к FLUX 3 Image Klein 13 ч.
Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд 14 ч.
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет 14 ч.
Google объявила о скором появлении планшетов-трансформеров на Googlebook OS 14 ч.