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Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи

После публикации финансового отчёта за прошедший квартал Apple в рамках конференции с инвесторами рассказала о росте влияния стоимости чипов памяти на прибыльность, а также предупредили о дополнительном давлении из-за расходов на ИИ для виртуального помощника Siri в текущем квартале.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

За несколько последних кварталов Apple неоднократно предупреждала, что рост стоимости комплектующих будет оказывать давление на маржинальность компании. В прошлом квартале валовая рентабельность составила 50,1 %, что немногим выше 49,3 % во втором квартале, но такой результат отчасти можно объяснить выгодой за счёт возврата уплаченных ранее трамповских пошлин.

Данные нового финансового отчёта Apple указывают на то, что валовая рентабельность за прошедший квартал снизилась до 47,9 %, а валовая маржа по продукции упала до 37,2 %, тогда как за предыдущий трёхмесячный отрезок этот показатель был равен 40,1 %. Таким образом, общая валовая маржа сократилась примерно на 2,2 %, а маржа по продуктам — на 2,9 %.

На фоне рекордной выручки в $114,5 млрд по итогам прошедшего квартала финансовый директор Apple Кеван Парех (Kevan Parekh) пояснил, что возврат пошлин снова помог смягчить ситуацию, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать влияние роста стоимости чипов памяти. Он также отметил, что без учёта эффекта от возврата пошлин последовательное снижение валовой маржи составило бы примерно 1 % в основном из-за роста стоимости чипов памяти.

«Мы зафиксировали высокие показатели во многих категориях сервисов — установлены абсолютные рекорды в категориях видео, облачных сервисов, платёжных услуг и рекламы, а в сегменте музыки — рекорд для третьего квартала. Валовая маржа компании составила 47,9 %, а маржа по продукции — 37,2 %. Оба показателя включают в себя положительный эффект от возврата пошлин — он оказал благоприятное влияние примерно в один процентный пункт в третьем квартале. Если исключить возврат пошлин из показателей предыдущих двух кварталов, то и общая, и продуктовая маржа последовательно снизилась бы примерно на один процентный пункт — в основном из-за роста стоимости чипов памяти», — приводит источник слова Пареха.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Ещё было сказано, что давление на маржу Apple вряд ли ослабнет в ближайшее время. Компания прогнозирует, что показатель валовой маржи в первом квартале 2027 года будет находиться на уровне 45-46 %. Парех объяснил ожидаемое снижение маржи ростом стоимости чипов памяти и влиянием продолжающегося развёртывания обновлённого голосового помощника Siri.

В ответ на просьбу одного из участников встречи подробнее раскрыть эту тему Парех пояснил, как именно развёртывание ИИ-версии Siri повлияет на маржу компании. Во-первых, работа сервиса влечёт за собой рост затрат на облачную инфраструктуру. Во-вторых, Apple в отчётах придётся распределять часть выручки от устройств с ИИ-версией Siri на весь срок их службы, а не учитывать всю выручку в момент продажи. Парех отметил, что такой подход соответствует учётной практике, которую Apple применяет в отношении других встроенных в устройства сервисов, таких как iCloud или Siri.

Гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus) охарактеризовал текущую ситуацию с ценами на чипы памяти как «беспрецедентную». Он добавил, что Apple ожидает дальнейшего роста стоимости чипов памяти. Также было сказано, что недавнее повышение цен на устройства Mac, iPad и iPhone позволит частично компенсировать эти расходы, как и уже имеющиеся запасы компонентов, которые были закуплены по более низкой цене. При этом не было сказано, планирует ли Apple снова повышать цены на свою продукцию для компенсации затрат на комплектующие.

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Теги: apple, финансовый отчёт, рост цен
apple, финансовый отчёт, рост цен
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