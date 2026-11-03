Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий В Apple «не могут предсказать», когда пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Apple «не могут предсказать», когда пройдёт дефицит iPhone Duo

Гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus) признал, что сейчас наблюдается дефицит складных iPhone Duo, а также не стал отрицать, что проблема с растрескивание внутренних экранов устройств действительно существует. Он отметил, что таких случаев всё-таки немного.

Apple сообщила о рекордных финансовых результатах по итогам IV квартала 2026 финансового года — показатели в целом превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. В интервью агентству Reuters глава компании затронул вопрос текущего дефицита iPhone Duo и упомянул случаи возврата устройств из-за проблем с дисплеем. В отчётности Apple за последний квартал данные о продажах iPhone Duo отсутствуют, потому что отчётный период охватывает с июля по сентябрь, а его продажи стартовали только в октябре.

Тем не менее, Уолл-стрит проявляет закономерный интерес с тому, как идут продажи складного смартфона, особенно в контексте прогнозов выручки на текущий квартал. Что касается поставок, в Apple пока не берутся сказать, когда спрос и предложение новой модели придут в равновесие. «На сегодняшний день наблюдается дефицит Duo. Объёмы производства наращиваются успешно, и мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее доставить устройство всем желающим, но на данный момент не можем предсказать, когда именно спрос и предложение уравновесятся», — заявил Джон Тернус.

Сейчас сроки доставки iPhone Duo при оформлении заказа в официальном интернет-магазине Apple по-прежнему указывают на конец января — этот срок не меняется с самого 16 октября, когда была полностью распродана первая партия устройств по предзаказам.

В вопросе о случаях появления трещин на экранах iPhone Duo Тернус был краток и, по сути, повторил то, о чем компания заявляла ранее. Проблема действительно существует, но затрагивает лишь очень небольшое число устройств. Возвраты из-за неисправности дисплея оформлялись лишь для «очень незначительного процента» iPhone Duo, сообщил гендиректор компании. Apple производит замену таких единиц на новые экземпляры.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18
iPhone Duo не провалился, и уже в 2027 году Apple займёт почти 30 % рынка складных смартфонов
iFixit разобрала iPhone Duo и нашла, что убивает его экран за считанные часы
iPhone Duo трескаются уже в первые часы использования
Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских
Samsung победила в двух номинациях отечественной премии «Выбор потребителей 2026»
Материалы по теме
Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18

Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18

iPhone Duo не провалился, и уже в 2027 году Apple займёт почти 30 % рынка складных смартфонов

iPhone Duo не провалился, и уже в 2027 году Apple займёт почти 30 % рынка складных смартфонов

iFixit разобрала iPhone Duo и нашла, что убивает его экран за считанные часы

iFixit разобрала iPhone Duo и нашла, что убивает его экран за считанные часы

iPhone Duo трескаются уже в первые часы использования

iPhone Duo трескаются уже в первые часы использования

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских

Samsung победила в двух номинациях отечественной премии «Выбор потребителей 2026»

Samsung победила в двух номинациях отечественной премии «Выбор потребителей 2026»

Теги: apple, iphone, iphone duo, джон тернус
apple, iphone, iphone duo, джон тернус
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
«Больше похоже на слоп сердца»: ремастер визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» получил дату выхода и ИИ-трейлер
NASA попросило частников спасти космический телескоп «Хаббл» — заявки принимаются до конца ноября
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски 18 мин.
Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge 26 мин.
«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса 34 мин.
Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках с использованием шпионского ПО 2 ч.
Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн 4 ч.
Google накрыла ботнет из миллионов ТВ-приставок — заражённые с завода устройства продаются и в России 4 ч.
FromSoftware подтвердила уязвимости в системе безопасности Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — серверы отключены на неопределённый срок 5 ч.
Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture 13 ч.
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4 16 ч.
Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered 18 ч.
Nvidia решила отрезать Китай от зарубежных ИИ-мощностей — облачным провайдерам выставили жёсткое условие 37 мин.
Представлен сверхэкономный ИИ-чип для автомобилей — даже на крохах энергии он мигом разберётся в дорожной обстановке 38 мин.
Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18 3 ч.
В Apple «не могут предсказать», когда пройдёт дефицит iPhone Duo 4 ч.
Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи 4 ч.
Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство 10 ч.
Новая статья: Мастерская локальных ИИ: первый подход к FLUX 3 Image Klein 13 ч.
Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд 14 ч.
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет 14 ч.
Google объявила о скором появлении планшетов-трансформеров на Googlebook OS 14 ч.