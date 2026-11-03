В Apple «не могут предсказать», когда пройдёт дефицит iPhone Duo

Гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus) признал, что сейчас наблюдается дефицит складных iPhone Duo, а также не стал отрицать, что проблема с растрескивание внутренних экранов устройств действительно существует. Он отметил, что таких случаев всё-таки немного.

Apple сообщила о рекордных финансовых результатах по итогам IV квартала 2026 финансового года — показатели в целом превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. В интервью агентству Reuters глава компании затронул вопрос текущего дефицита iPhone Duo и упомянул случаи возврата устройств из-за проблем с дисплеем. В отчётности Apple за последний квартал данные о продажах iPhone Duo отсутствуют, потому что отчётный период охватывает с июля по сентябрь, а его продажи стартовали только в октябре.

Тем не менее, Уолл-стрит проявляет закономерный интерес с тому, как идут продажи складного смартфона, особенно в контексте прогнозов выручки на текущий квартал. Что касается поставок, в Apple пока не берутся сказать, когда спрос и предложение новой модели придут в равновесие. «На сегодняшний день наблюдается дефицит Duo. Объёмы производства наращиваются успешно, и мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее доставить устройство всем желающим, но на данный момент не можем предсказать, когда именно спрос и предложение уравновесятся», — заявил Джон Тернус.

Сейчас сроки доставки iPhone Duo при оформлении заказа в официальном интернет-магазине Apple по-прежнему указывают на конец января — этот срок не меняется с самого 16 октября, когда была полностью распродана первая партия устройств по предзаказам.

В вопросе о случаях появления трещин на экранах iPhone Duo Тернус был краток и, по сути, повторил то, о чем компания заявляла ранее. Проблема действительно существует, но затрагивает лишь очень небольшое число устройств. Возвраты из-за неисправности дисплея оформлялись лишь для «очень незначительного процента» iPhone Duo, сообщил гендиректор компании. Apple производит замену таких единиц на новые экземпляры.