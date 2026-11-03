Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18

Компания Apple опубликовала отчёт за четвёртый финансовый квартал (период с июля по сентябрь), рассказав о рекордных доходах мобильного направления. Выручка от продаж смартфонов подскочила на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $57,58 млрд. Таких результатов производитель добился вопреки отсутствию в осенней линейке актуальной базовой модели.

Рекорду поспособствовал сентябрьский дебют флагманской линейки iPhone 18, состоящей исключительно из дорогих версий Pro и Pro Max. Одновременно с этим компания повысила цены на устройства прошлых поколений. Также в означенный период производитель представил iPhone Duo, но доходы от его предзаказов в текущий отчёт ещё не вошли.

Повышение цен на электронику ожидаемо связано со сбоями в поставках и удорожанием микросхем памяти. Например, из-за дефицита компонентов стартовый тираж первого складного смартфона Apple оказался сильно ограничен, а сроки доставки для некоторых покупателей растянулись до 2027 года.

«Мы столкнулись с ростом стоимости памяти по сравнению с кварталом, завершившимся в июне; отчасти это было компенсировано за счёт имеющихся запасов и снижения затрат на другие компоненты», — заявил генеральный директор Apple Джон Тернус (John Ternus) в интервью американскому телеканалу CNBC.

Общая квартальная выручка корпорации увеличилась на 12 % — до $114,5 млрд. Продажи компьютеров линейки Mac выросли на 24 %, принеся $10,79 млрд. Выручка от сервисов Apple, куда входят подписки и комиссии в App Store, достигла $31,57 млрд. При этом объём продаж планшетов упал на 10 %, до $6,24 млрд.