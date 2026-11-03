Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Для поиска внеземной жизни учёные создал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Для поиска внеземной жизни учёные создали цифровую модель безжизненной Земли

Планеты могут быть пригодными для возникновения жизни, но не обязательно обитаемыми. Но как об этом узнать за десятки, сотни и тысячи световых лет, наблюдая за экзопланетами только в телескопы? Оказалось, для этого достаточно создать цифровую модель безжизненной Земли и использовать её как эталон.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Такую модель создали учёные из США. Они разработали компьютерную модель нашей планеты, в которой полностью исключено влияние живых организмов. Модель воспроизводит взаимодействие геологических и атмосферных процессов на протяжении миллиардов лет и предназначена для решения одной из главных проблем астробиологии — отделения потенциально обитаемых планет от планет, действительно обладающих жизнью.

Модель позволяет рассчитать, какие характеристики атмосферы могут возникнуть исключительно в результате геологических процессов, без участия биологии. Это важно при поиске биосигнатур — химических веществ в атмосфере экзопланет, которые могут указывать на существование живых организмов.

В отличие от предыдущих разработок, новая модель объединяет несколько взаимосвязанных физических и геохимических процессов. Она построена на программном комплексе VPLanet и дополнена расчётами углеродного цикла, переноса воды между мантией и поверхностью, испарения, осадков и атмосферной динамики. В частности, учитываются вулканическое выделение углекислого газа, химическое выветривание горных пород, поглощение CO2 океаном и его возвращение в атмосферу.

Модель представляет собой одномерную систему, связывающую ядро, мантию, земную кору и климат. Расчёт охватывает период от 50 млн лет после формирования Земли до возраста 5 млрд лет — это примерно плюс ещё 500 млн лет к нашему веку. При этом начальный этап существования планеты с глобальным океаном магмы не моделировался.

Для проверки разработчики сопоставили результаты расчётов с 19 характеристиками доиндустриальной Земли, включая температуру поверхности и мантии, тепловой поток из недр, параметры земного ядра, магнитное поле, альбедо поверхности и состав атмосферы. Полученные значения уложились в пределы погрешностей измерений.

Моделируемая безжизненная Земля сохраняет условия, допускающие существование жидкой воды, но её атмосфера не содержит значительных объёмов кислорода, озона и метана. Это приводит к отсутствию характерных спектральных полос поглощения этих газов, в частности, полосы кислорода около 0,76 мкм и озона около 0,25 мкм.

Также исследователи рассчитали возможные спектры отражённого от безжизненной Земли света Солнца в диапазоне длин волн 0,2–2,0 мкм. Этот расчёт поможет проектировать будущую космическую обсерваторию для поиска обитаемых миров — Habitable Worlds Observatory (HWO). В данном случае Земля выступает калибровочным инструментом для этого телескопа.

Главный результат работы — это демонстрация того, что планета может сохранять пригодные для жизни условия в течение геологических эпох без участия биологических процессов. Иначе говоря, по всем признакам жизнь могла зародиться в таких условиях, но этого могло и не произойти.

Авторы рассчитывают использовать разработку как эталон для поиска биосигнатур в атмосферах экзопланет: если наблюдаемый спектр экзопланеты нельзя объяснить совокупностью известных небиологических процессов (как в случае безжизненной Земли), то это станет основанием для более пристального поиска жизни на ней.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский радиотелескоп обнаружил похожий на радиопослание инопланетян сигнал
Экзопланета впервые вышла в радиоэфир — учёные напрямую зарегистрировали её радиоизлучение
Следующая жертва ИИ — актёры: в Китае их массово заменяют цифровыми двойниками
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски
«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса
Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн
Материалы по теме
Китайский радиотелескоп обнаружил похожий на радиопослание инопланетян сигнал

Китайский радиотелескоп обнаружил похожий на радиопослание инопланетян сигнал

Экзопланета впервые вышла в радиоэфир — учёные напрямую зарегистрировали её радиоизлучение

Экзопланета впервые вышла в радиоэфир — учёные напрямую зарегистрировали её радиоизлучение

Следующая жертва ИИ — актёры: в Китае их массово заменяют цифровыми двойниками

Следующая жертва ИИ — актёры: в Китае их массово заменяют цифровыми двойниками

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса

«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса

Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн

Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн

Теги: цифровой двойник, земля, инопланетяне, астрономия, экзопланеты
цифровой двойник, земля, инопланетяне, астрономия, экзопланеты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Дорогую HBM3E стали устанавливать на дешёвые процессоры ради контрабанды в Китай
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
Anthropic набрала долговых обязательств почти на $900 млрд ради ИИ — и снова ушла в убыток
Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца 15 мин.
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10 25 мин.
Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры 33 мин.
Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки 35 мин.
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 % 43 мин.
Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика 3 ч.
Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI 3 ч.
Эмулятор PlayStation 3 избавился от «черных экранов» — а 80 % игр полноценно работают на ПК 3 ч.
Bethesda раскрыла полное название шестых «Свитков» — первый за восемь лет новый тизер The Elder Scrolls VI: Sentinel 4 ч.
Apple ограничит доступ детей к дейтинговым приложениям и романтическим ИИ-ботам 4 ч.
Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора 20 мин.
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд 58 мин.
Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят 2 ч.
Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач 2 ч.
Худшее ещё впереди: TeamGroup наметила пик дефицита памяти на 2027 год 4 ч.
Жидкостное охлаждение с RGB и батарея на 8400 мА·ч: геймерский смартфон RedMagic 12 Pro вышел на мировой рынок за $949 4 ч.
Умные очки с Linux, сторонним ПО и сменными батареями: Raven представила Prism 1 5 ч.
NVIDIA ограничила сотрудничество облачных провайдеров с Китаем 6 ч.
Asus представила «задушенную» Radeon RX 9060 XT LP в компактной коробочке 7 ч.
Tachyum, разработчик «бумажного» суперпроцессора Prodigy, инициировал банкротство 7 ч.