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Вышла рекордно мощная «Яндекс Станция Bork» с сенсорным экраном, скретчами и ценой 78 тыс. рублей

Сегодня, 3 ноября, в продажу поступила «Станция Bork», которую производитель бытовой техники выпустил совместно с «Яндексом». Устройство отличает рекордная мощность во всей линейке, ценник в 78 тыс. руб. и наличие сенсорного дисплея с уникальными функциями.

Источник изображений: alice.yandex.ru

Источник изображений: alice.yandex.ru

Умная колонка поддерживает голосового помощника «Алиса», комплектуется восемью динамиками общей мощностью 75 Вт и 5-дюймовым сенсорным дисплеем. Это самое мощное устройство в линейке — до настоящего момента флагманом была 65-ваттная «Станция Макс».

«Станция Bork» подключается к телевизору — в этом режиме она поддерживает голосовой поиск фильмов, управление воспроизведением и работу в качестве звуковой панели. На собственный экран умной колонки выводятся часы, погода и средства управления умным домом — поддерживается стандарт Zigbee и протокол Matter.

Для регулировки громкости на верхней панели предусмотрено алюминиевое кольцо. Есть «винил-режим» — уникальная функция, которая позволяет перематывать композиции со скретчами, изображая аналогичный эффект при движении пластинки на проигрывателе. Впервые в линейке, отметили разработчики, «Станция Bork» понимает команды без обращения к «Алисе» по имени, то есть вместо заданного «тише» можно сформулировать команду в свободной форма, например, «сделай потише» или «громкость на пять».

Поддерживается распознавание звуков: услышав плач ребёнка или сигнализацию, умная колонка может отправить владельцу уведомление. Для работы этой функции потребуется записать соответствующий звук и настроить действия при нём. Устройство распознаёт звуки собственными силами, без отправки записи в облачные ресурсы.

На старте продаж «Станция Bork» предлагается в светло-голубой расцветке; впоследствии в продаже появится тёмно-синий вариант. Устройство продаётся в фирменных магазинах Bork, на сайте бренда и в официальном интернет-магазине «Алисы».

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Теги: яндекс, станция, bork, умная колонка
яндекс, станция, bork, умная колонка
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