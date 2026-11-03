Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел

С января по сентябрь 2026 года в России купили 1,94 млн новых ноутбуков — это на 19 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»). В денежном выражении продажи составили 132 млрд руб., что на 5 % меньше прошлогоднего показателя. Сокращение продаж новых ноутбуков подтвердили в «Ситилинке» и «Платформе ОФД».

По данным «Ситилинка», продажи ноутбуков сократились за год на 20 %, по информации «Платформы ОФД» — на 9 %. Абсолютных показателей продаж в компаниях не сообщили. В качестве основной причины отрицательной динамики в «Ситилинке» указали рост цен: они увеличились на 30–35 %, и значительная часть россиян перенесла плановое обновление устройств на более поздний срок. Цены выросли из-за удорожания комплектующих, добавили в RWB.

Ещё одна причина, по которой россияне стали реже обновлять электронику, заключается в том, что им хватает возможностей имеющейся техники, пояснили в «Платформе ОФД». Российские потребители при покупке ноутбуков стали чаще отдавать предпочтение бюджетным моделям. Активнее всего снижение спроса проявилось в офлайн-рознице. Ноутбуки приобретаются на несколько лет вперёд с учётом запаса производительности для рабочих и учебных задач, а также игр, добавили в «М.видео». При этом сохраняется интерес и к дорогим моделям — этим можно объяснить более медленное снижение рынка в денежном, чем в штучном выражении.

Рынок новых ноутбуков сокращается второй год подряд. В 2025 году продажи ноутбуков упали, по разным данным, на 15–30 %. Было приобретено около 2,9 млн ноутбуков на 169–183 млрд руб., тогда как годом ранее — 3,9 млн устройств на 212–242 млрд руб.

Параллельно растёт спрос на ремонт используемой техники. С января по сентябрь средний чек за эти услуги вырос на 11 %; на столько же увеличился и медианный чек, составивший 2603 руб. Почти вчетверо за первые девять месяцев 2026 года выросли продажи восстановленных устройств, а чистый оборот в этой категории увеличился почти втрое, подсчитали в «М.видео». На «Авито» спрос на восстановленные ноутбуки за это же время подскочил в восемь раз. Абсолютных значений в компаниях не сообщили.

Более востребованными стали и подержанные устройства — на «Авито» их продажи увеличились на 14 % в годовом исчислении. По сравнению с новыми экземплярами подержанные ноутбуки при тех же технических характеристиках стоят в среднем на 30–45 % дешевле. На платформе «WB Ресайкл» число проданных ноутбуков с марта по сентябрь подскочило почти впятеро, рассказали в компании, не уточнив абсолютных показателей.