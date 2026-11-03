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Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок

Компании AT&T и AST SpaceMobile провели первое в отрасли успешное испытание бесшовного переключения между наземной сотовой и спутниковой сетями, работающими напрямую со стандартными абонентскими устройствами. Это событие приближает коммерческий запуск полноценной спутниковой сотовой связи. Обычные смартфоны смогут переключаться между вышками сотовой связи и спутниками без разрыва вызовов или потери интернет-соединения.

Источник изображений: AST SpaceMobile

Источник изображений: AST SpaceMobile

Демонстрация возможности бесшовного переключения между сотовыми вышками и спутниковой сетью состоялась 21 октября. Она стала продолжением предыдущих тестов, в ходе которых спутники BlueBird компании AST SpaceMobile обеспечивали возможность совершения голосовых вызовов, отправки текстовых сообщений и проведения видеозвонков с использованием обычных смартфонов.

Требовалось обеспечить передачу соединения между двумя сетями, использующими принципиально разную инфраструктуру. В рамках этого проекта AT&T предоставила наземную беспроводную сеть, а AST SpaceMobile — спутниковую сеть, разработанную для прямого взаимодействия со стандартными смартфонами.

AST SpaceMobile развивает группировку спутников BlueBird, предназначенную для предоставления широкополосной сотовой связи стандартов 4G и 5G непосредственно на стандартные мобильные устройства. Спутники оснащены крупными антенными системами, позволяющими устанавливать соединение со смартфонами без использования специализированных спутниковых терминалов.

Ericsson обеспечила AT&T комплексными решениями для радиосети и опорной сети (core network), а также интеллектуальными системами автоматизации. По заявлению компании, эта технология позволяет сократить время переключения между наземной и спутниковой сетями с секунд до миллисекунд, что сводит к минимуму перерывы в связи при перемещении устройства между зонами покрытия разных типов.

Источник изображения: Ericsson

Источник изображения: Ericsson

Технологии радиодоступа и программное обеспечение для управления мобильностью в спутниковой сети AST SpaceMobile предоставила Nokia. Эти решения поддерживают передачу соединения между наземными сетями и спутниковым покрытием, обеспечивая непрерывность обслуживания при перемещении пользователей.

Источник изображения: Nokia

Источник изображения: Nokia

В конечном итоге спутниковая связь должна функционировать как расширение существующих мобильных сетей, а не как отдельный сервис, который пользователю нужно активировать вручную. Благодаря этому смартфоны смогут переключаться между доступными наземными и спутниковыми сетями без необходимости менять устройство или настройки сети.

Спутниковая сеть призвана расширить существующее покрытие беспроводной связи, а не заменить наземную инфраструктуру. Такая интеграция поможет обеспечить связью клиентов, экстренные службы и работников критически важных отраслей в тех местах, где традиционное мобильное покрытие ограничено. Жители отдалённых районов, водители на автомагистралях или люди, находящиеся в зонах стихийных бедствий, смогут воспользоваться спутниковой связью, которая дополняет существующие наземные беспроводные сети.

Успешная демонстрация стала важным шагом, однако технология пока не готова к широкому коммерческому использованию. В AT&T сообщили, что следующий этап будет включать бета-тестирование в реальных условиях. Это позволит оценить надёжность технологии за пределами контролируемых демонстрационных условий и доработать характеристики сети перед полноценным коммерческим развёртыванием.

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Теги: ast spacemobile, at&t, спутниковая связь, наземный, сотовая связь, бесшовный
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