AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз

Стартапу AST SpaceMobile из Техаса, чья будущая спутниковая группировка станет конкурентом Starlink Mobile от SpaceX, удалось найти способ почти в пять раз увеличить скорость загрузки данных со своих спутников первого поколения, ранее не превышавшую 21 Мбит/с. Впрочем, этого было достаточно для совершения голосовых и видеозвонков.

В опубликованном AST SpaceMobile видео демонстрируется, как спутники BlueBird обеспечивают скорость загрузки 98,9 Мбит/с на смартфон, находящийся на стационарной лодке на Багамах. «Прямо на стандартный смартфон в международных водах. Без модификаций. Без нового оборудования», — говорится в сообщении компании. AST SpaceMobile пока не стала раскрывать, как ей удалось достичь этого на спутниках BlueBird первого поколения (Block 1), запущенных в 2024 году и оснащённых антенной площадью 65 м2.

AST SpaceMobile планирует конкурировать со Starlink Mobile на рынке спутниковой сотовой связи, обеспечивающей коммуникацию в зонах отсутствия покрытия традиционных сотовых сетей. Starlink Mobile в настоящее время предлагает клиентам T-Mobile, используя 650 спутников, скорость загрузки около 4 Мбит/с. Однако в разработке находится сеть Starlink Mobile второго поколения, которая сможет обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на пользователя.

Главная проблема AST SpaceMobile — расширение спутниковой группировки. На данный момент она включает всего семь спутников, шесть из которых — первого поколения BlueBird. Седьмой спутник, BB6, является первым спутником второго поколения (BlueBird Block 2), который оснащён ещё более крупной антенной площадью 223 м2, способной обеспечить скорость загрузки данных до 120 Мбит/с на ячейку.

AST SpaceMobile поставила цель расширить до конца этого года спутниковую группировку до 45–60 аппаратов BlueBird, чтобы обеспечить непрерывное покрытие на основных рынках, включая США. Попытка запуска BlueBird 7 на ракете-носителе New Glenn компании Blue Origin завершилась неудачей и теперь AST SpaceMobile планирует запустить три спутника BlueBird второго поколения в июне с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стремясь наверстать упущенное время.