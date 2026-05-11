Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос AST SpaceMobile разогнала спутниковый ин...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз

Стартапу AST SpaceMobile из Техаса, чья будущая спутниковая группировка станет конкурентом Starlink Mobile от SpaceX, удалось найти способ почти в пять раз увеличить скорость загрузки данных со своих спутников первого поколения, ранее не превышавшую 21 Мбит/с. Впрочем, этого было достаточно для совершения голосовых и видеозвонков.

Источник изображений: AST SpaceMobile

Источник изображений: AST SpaceMobile

В опубликованном AST SpaceMobile видео демонстрируется, как спутники BlueBird обеспечивают скорость загрузки 98,9 Мбит/с на смартфон, находящийся на стационарной лодке на Багамах. «Прямо на стандартный смартфон в международных водах. Без модификаций. Без нового оборудования», — говорится в сообщении компании. AST SpaceMobile пока не стала раскрывать, как ей удалось достичь этого на спутниках BlueBird первого поколения (Block 1), запущенных в 2024 году и оснащённых антенной площадью 65 м2.

AST SpaceMobile планирует конкурировать со Starlink Mobile на рынке спутниковой сотовой связи, обеспечивающей коммуникацию в зонах отсутствия покрытия традиционных сотовых сетей. Starlink Mobile в настоящее время предлагает клиентам T-Mobile, используя 650 спутников, скорость загрузки около 4 Мбит/с. Однако в разработке находится сеть Starlink Mobile второго поколения, которая сможет обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на пользователя.

Главная проблема AST SpaceMobile — расширение спутниковой группировки. На данный момент она включает всего семь спутников, шесть из которых — первого поколения BlueBird. Седьмой спутник, BB6, является первым спутником второго поколения (BlueBird Block 2), который оснащён ещё более крупной антенной площадью 223 м2, способной обеспечить скорость загрузки данных до 120 Мбит/с на ячейку.

AST SpaceMobile поставила цель расширить до конца этого года спутниковую группировку до 45–60 аппаратов BlueBird, чтобы обеспечить непрерывное покрытие на основных рынках, включая США. Попытка запуска BlueBird 7 на ракете-носителе New Glenn компании Blue Origin завершилась неудачей и теперь AST SpaceMobile планирует запустить три спутника BlueBird второго поколения в июне с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стремясь наверстать упущенное время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 %
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
SpaceX обвинила Blue Origin в том, что антенны спутниковой сети TeraWave создадут помехи для 10 млн абонентов Starlink
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально
Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию
Теги: ast spacemobile, спутник, спутниковая связь
ast spacemobile, спутник, спутниковая связь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
ChatGPT, Gemini и Claude по-разному оценили, какие профессии исчезнут из-за ИИ — учёные усомнились в надёжности прогнозов
Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 3 ч.
Google впервые обнаружила и заблокировала ИИ-эксплойт нулевого дня для взлома 2FA 3 ч.
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 4 ч.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 4 ч.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 5 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 7 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 7 ч.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 8 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 11 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 12 ч.
Новая статья: Обзор сервера ASUS RS720A-E13-RS8G: DC-MHS во всей красе 54 мин.
Meta пришлось продлить срок службы серверов из-за дефицита памяти 2 ч.
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз 2 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 4 ч.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 5 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 5 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 6 ч.
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 7 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 7 ч.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 8 ч.