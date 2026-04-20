Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю

Вчерашний запуск спутника BlueBird 7 компании AST SpaceMobile на ракете-носителе New Glenn компании Blue Origin в итоге завершился неудачей. Сообщается, что ракета доставила спутник на нештатную орбиту, которая оказалась ниже расчётной, из-за чего его дальнейшее использование не представляется возможным.

«Во время миссии New Glenn 3 спутник BlueBird 7 был выведен на более низкую, чем планировалось, орбиту верхней ступенью ракеты-носителя. Хотя спутник отделился от ракеты-носителя и продолжил работу, высота оказалась слишком низкой для поддержания работы с бортовыми двигателями, и он будет сведен с орбиты», — сообщила AST SpaceMobile. «Ожидается, что стоимость спутника будет возмещена в рамках страхового полиса компании», — добавила компания.

Спутник был застрахован на $30 млн. Хотя его планировалось вывести на орбиту 460 × 460 км с наклоном 49,4 градуса относительно экватора, он отделился от ракеты на орбите 154 × 494 км с наклоном 36,1 градуса.

BlueBird 7 — один из крупнейших спутников: его антенна занимает площадь 223 м2, позволяя обеспечить комплексный широкополосный доступ 4G и 5G, включая голосовую связь, передачу данных и видео. Масса спутников BlueBird составляет около 6000 кг.

BlueBird 7 должен был стать восьмым спутником AST SpaceMobile, выведенным на низкую околоземную орбиту, в рамках запланированной космической сети сотовой широкополосной связи. В настоящее время компания ведёт сборку серии вплоть до 32-го спутника BlueBird. Как ожидается, спутники BlueBird 8–10 будут готовы к отгрузке примерно через 30 дней.

AST SpaceMobile сообщила, что по-прежнему рассчитывает на запуск спутников на орбиту в среднем каждые один-два месяца в течение 2026 года в рамках соглашений, заключённых с несколькими компаниями, занимающимися доставкой космических аппаратов в космос. Цель — вывести на орбиту около 45 спутников к концу 2026 года.

На данный момент неясно, как неудача с запуском BlueBird 7 может отразиться на будущих полётах New Glenn, включая запланированную компанией Blue Origin беспилотную посадку на Луну в конце этого года.