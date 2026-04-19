Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень огромной ракеты New Glen

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу (Jeff Bezos), сделала большой шаг вперёд на пути к многоразовому использованию первых ступеней ракет-носителей. Огромная ракета New Glenn была запущена в космос в третий раз за всю историю, и впервые для компании она доставила груз на орбиту с помощью использовавшейся ранее первой ступени.

Пуск проведён в рамах миссии NG-3, предполагавшей вывод на низкую околоземную орбиту спутника связи BlueBird 7. При этом носитель оснастили первой ступенью, которая использовалась в предыдущей миссии NG-2, но с новыми двигателями.

«NG-3 — очень важный для нас полёт. Это первый полёт нашего повторно используемого ускорителя. Определённо, я очень горжусь командой по восстановлению: они подготовили эту ракету к повторному полёту в рекордно короткие сроки», — прокомментировал нынешний пуск вице-президент Blue Origin и глава программы New Glenn Джордан Чарльз (Jordan Charles).

Старт ракеты New Glenn в рамках миссии NG-3 состоялся с площадки 36 комплекса Blue Origin на мысе Канаверал во Флориде в 07:25 по местному времени (14:25 мск). Изначально старт должен был состояться в 06:45 по местному времени, но за несколько минут до пуска обратный отсчёт был остановлен по неназванной причине. Однако в начале следующего часа обратный отсчёт был возобновлён и пуск состоялся.

Помимо заминки на старте, остальная часть миссии, судя по всему, прошла успешно. Первая ступень New Glenn отключила двигатели и отделилась от ракеты примерно через 3,5 минуты после старта. Она совершила посадку на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане примерно через шесть минут после отделения. Сотрудники Blue Origin встречали овациями успешную посадку первой ступени.

Джордан Чарльз рассказал, что инженеры компании восстановили теплозащиту у основания ракеты, чтобы она смогла выдержать жар, возникающий при входе в атмосферу. В дополнение к этому перед сегодняшним полётом была модернизирована система наведения ускорителя. Повторное использование первой ступени New Glenn является значительным достижением для Blue Origin даже с учётом использования новых двигателей. Успешное завершение миссии сделало компанию ближе к цели, заключающейся в повторном использовании первых ступеней не менее 25 раз.

Что касается полезной нагрузки, то в космос отправился спутник BlueBird 7 — второй аппарат системы Block 2 техасской компании AST SpaceMobile. Его предшественник BlueBird 6 вывели на орбиту с помощью индийской ракеты LVM3 в декабре прошлого года.