OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик

Компания OpenAI представила инициативу Grid Protectors Program, направленную на сокращение потребления электроэнергии своими дата-центрами в периоды высокой нагрузки на локальные энергосети. Цель программы — минимизировать нагрузку на инфраструктуру в пиковые часы и ускорить подключение новых вычислительных мощностей к сетям без ожидания ввода в эксплуатацию дополнительных источников генерации.

Пилотное тестирование системы запущено в штате Джорджия, США. По заявлению разработчиков, инициатива позволит снизить нагрузку на локальную инфраструктуру и ускорить ввод в эксплуатацию новых вычислительных мощностей, исключив необходимость ожидания модернизации магистральных сетей.

«Будь то отопление домов во время северных похолоданий или кондиционирование воздуха во время южной жары, семьям нужна надёжная электроэнергия. Наша цель — сделать гибкость кампусов ресурсом, к которому коммунальные службы смогут обращаться тогда, когда общины нуждаются в этом больше всего», — говорится в корпоративном блоге OpenAI.

Компания добавила, что благодаря программе Grid Protectors стремится сделать такую гибкость неотъемлемой частью проектирования и эксплуатации своих будущих объектов. Это предполагает создание инфраструктуры, способной при необходимости сокращать потребление электроэнергии, а также тесное взаимодействие с энергоснабжающими организациями для согласования объёмов, скорости и продолжительности такого снижения нагрузки. Условия будут варьироваться в зависимости от местоположения.

Программа реализуется на объекте OpenAI в округе Эффингхем, штат Джорджия. Компания подписала соглашение с местным оператором Georgia Power на общую мощность 3,2 ГВт. В контракте предусмотрен лимит гибкого реагирования на спрос в размере 1000 МВт. Этот резерв сопоставим с энергопотреблением около 700 тыс. жилых домов, что составляет почти 20 % от общего жилого фонда штата, поясняет OpenAI в своём блоге.

Механизм гибкого управления спросом на электроэнергию применяется уже несколько десятилетий. Крупные потребители энергии добровольно снижают объём потребления в моменты пиковых нагрузок со стороны других пользователей сети. До внедрения автоматизации операторы энергосистем связывались с промышленными потребителями, например сталелитейными заводами, вручную и просили их снизить энергопотребление, чтобы обеспечить надёжность работы всей сети. Однако благодаря современным технологиям и интернету вещей (IoT) теперь это можно делать автоматически, что позволяет дата-центрам сокращать потребляемую мощность менее чем за минуту. Компания Nvidia уже проводила испытания подобной системы в Великобритании и доказала её эффективность.