Сегодня 04 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда OpenAI научит дата-центры сбрасывать эне...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик

Компания OpenAI представила инициативу Grid Protectors Program, направленную на сокращение потребления электроэнергии своими дата-центрами в периоды высокой нагрузки на локальные энергосети. Цель программы — минимизировать нагрузку на инфраструктуру в пиковые часы и ускорить подключение новых вычислительных мощностей к сетям без ожидания ввода в эксплуатацию дополнительных источников генерации.

Источник изображения: Michael Pointner / unsplash.com

Источник изображения: Michael Pointner / unsplash.com

Пилотное тестирование системы запущено в штате Джорджия, США. По заявлению разработчиков, инициатива позволит снизить нагрузку на локальную инфраструктуру и ускорить ввод в эксплуатацию новых вычислительных мощностей, исключив необходимость ожидания модернизации магистральных сетей.

«Будь то отопление домов во время северных похолоданий или кондиционирование воздуха во время южной жары, семьям нужна надёжная электроэнергия. Наша цель — сделать гибкость кампусов ресурсом, к которому коммунальные службы смогут обращаться тогда, когда общины нуждаются в этом больше всего», — говорится в корпоративном блоге OpenAI.

Компания добавила, что благодаря программе Grid Protectors стремится сделать такую гибкость неотъемлемой частью проектирования и эксплуатации своих будущих объектов. Это предполагает создание инфраструктуры, способной при необходимости сокращать потребление электроэнергии, а также тесное взаимодействие с энергоснабжающими организациями для согласования объёмов, скорости и продолжительности такого снижения нагрузки. Условия будут варьироваться в зависимости от местоположения.

Программа реализуется на объекте OpenAI в округе Эффингхем, штат Джорджия. Компания подписала соглашение с местным оператором Georgia Power на общую мощность 3,2 ГВт. В контракте предусмотрен лимит гибкого реагирования на спрос в размере 1000 МВт. Этот резерв сопоставим с энергопотреблением около 700 тыс. жилых домов, что составляет почти 20 % от общего жилого фонда штата, поясняет OpenAI в своём блоге.

Механизм гибкого управления спросом на электроэнергию применяется уже несколько десятилетий. Крупные потребители энергии добровольно снижают объём потребления в моменты пиковых нагрузок со стороны других пользователей сети. До внедрения автоматизации операторы энергосистем связывались с промышленными потребителями, например сталелитейными заводами, вручную и просили их снизить энергопотребление, чтобы обеспечить надёжность работы всей сети. Однако благодаря современным технологиям и интернету вещей (IoT) теперь это можно делать автоматически, что позволяет дата-центрам сокращать потребляемую мощность менее чем за минуту. Компания Nvidia уже проводила испытания подобной системы в Великобритании и доказала её эффективность.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про окружающая среда

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита
Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет
Рилсам и шортсам захотели приделать запахи — учёные создали систему для цифровой передачи ароматов
Четверо астронавтов NASA «вернулись» с Марса — они провели в изоляции больше года
Материалы по теме
Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита

Альтман приехал к Samsung выпрашивать память для ИИ на фоне усиления дефицита

Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома

Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома

Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления

Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

Рилсам и шортсам захотели приделать запахи — учёные создали систему для цифровой передачи ароматов

Рилсам и шортсам захотели приделать запахи — учёные создали систему для цифровой передачи ароматов

Четверо астронавтов NASA «вернулись» с Марса — они провели в изоляции больше года

Четверо астронавтов NASA «вернулись» с Марса — они провели в изоляции больше года

Теги: электропитание, openai, цод, сша
электропитание, openai, цод, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Фабрики чипов есть, а заказчиков нет: Intel пытается спасти контрактный бизнес, пока акции снова рушатся
Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца
Anthropic набрала долговых обязательств почти на $900 млрд ради ИИ — и снова ушла в убыток
Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры 8 ч.
Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки 8 ч.
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 % 9 ч.
Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика 10 ч.
Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI 10 ч.
Эмулятор PlayStation 3 избавился от «черных экранов» — а 80 % игр полноценно работают на ПК 10 ч.
Bethesda раскрыла полное название шестых «Свитков» — первый за восемь лет новый тизер The Elder Scrolls VI: Sentinel 12 ч.
Apple ограничит доступ детей к дейтинговым приложениям и романтическим ИИ-ботам 12 ч.
Половина всех новых игр в Steam за октябрь была создана с помощью генеративного ИИ 13 ч.
Для поиска внеземной жизни учёные создали цифровую модель безжизненной Земли 16 ч.
Новая статья: Обзор комплекта памяти Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB: Micron вместо SK hynix 5 ч.
Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе 6 ч.
Новая статья: ИИтоги октября 2026 г.: Альтман просит потерпеть 6 ч.
OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик 7 ч.
Sony стала скупать подержанные PS5 у геймеров — за консоль с двумя геймпадами предлагают до $400 7 ч.
Samsung построит в США фабрику чипов для AMD и Nvidia — она будет выпускать логику для HBM4 8 ч.
Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора 8 ч.
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд 9 ч.
Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят 9 ч.
Учёные заставили бактерии размножаться ради решения сложных задач 9 ч.