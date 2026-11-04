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Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети

Администрация популярной площадки для модов Nexus Mods обновила политику в отношении генеративного ИИ. Правила стали жёстче, но о полном запрете созданных с помощью нейросетей модификаций речь не идёт.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Как сообщил совладелец Nexus Mods Виктор Фольманн (Victor Folmann), более известный под псевдонимом Foledinho, площадка выступает в поддержку человеческого творчества: отныне авторы модов обязаны раскрывать использование ИИ.

Одним тегом обойтись не получится. Моддерам придётся «публично объяснить», как и в каком объёме применялся ИИ: для создания мода целиком, для генерации какого-либо игрового элемента, закулисных процессов и так далее.

Инструмент маркировки ИИ-контента (источник изображения: Nexus Mods)

Инструмент маркировки ИИ-контента (источник изображения: Nexus Mods)

Авторам вышедших модификаций дали время до 2 января 2027 года для приведения своих работ в соответствие с новыми правилами. Пользователей также призывают указывать на моды, создатели которых, по их мнению, скрывают ИИ-контент.

Nexus Mods также совершенствует инструменты настройки предпочтений: фильтровать отображение ИИ в поисковой выдаче станет удобнее. Управлять преференциями можно будет прямо со страниц игр и с главной страницы сайта.

Настройки предпочтений (источник изображения: Nexus Mods)

Настройки предпочтений (источник изображения: Nexus Mods)

«Мы не станем вводить полный запрет на сгенерированные ИИ моды. <...> Причина проста: <...> Полный запрет не избавит моддинг от ИИ, а лишь вынудит людей скрывать его применение. Мы предпочли бы обратное», — уточнил Фольманн.

Фольманн признал, что новые правила понравятся не всем, однако администрация Nexus Mods продолжит их корректировать: «ИИ и области его применения в моддинге постоянно меняются, и наша политика должна меняться вместе с ними».

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Теги: nexus mods, искусственный интеллект, ии
nexus mods, искусственный интеллект, ии
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