Для Guild Wars анонсировали первое с 2007 года платное дополнение — дата выхода, трейлер и предзаказ в российском Steam

Вслед за легендарной фэнтезийной стратегией в реальном времени Warcraft 3: Reign of Chaos от Blizzard Entertainment первое за долгие годы новое платное дополнение получит другая знаковая игра начала 2000-х.

Речь идёт о культовой мультиплеерной ролевой игре Guild Wars от разработчиков из американской студии ArenaNet (принадлежит NCSoft), со времён релиза весной 2005 года привлёкшей более 9 млн человек.

Как сообщила ArenaNet в партнёрстве со студией 2weeks, для Guild Wars выйдет первое после Eye of the North (увидело свет летом 2007 года) премиальное расширение — Afterlife. Сопровождавшие анонс трейлер и скриншоты прикреплены ниже.

Скриншоты

Игроков Guild Wars отправят через Туманы Тирии в изменчивый мир острова Ксотеча (Xotecha), где грёзы переплетаются с явью, а орден Безлунной Ночи пытается сдержать натиск кошмаров и мистического культа Одрана.

Обещают встречу со знакомым врагом из царства теней, динамическое подземелье Unformed, механику составления навыков для каждого прохождения, непростые даже для ветеранов Guild Wars испытания и текстовый перевод на русский.

Afterlife поступит в продажу 13 января 2027 года для Guild Wars Reforged на PC (Steam, собственный лаунчер), iOS (App Store) и Android (Play Маркет) по цене $30. Предзаказ доступен за $24 (скидка 20 %), или 2191 рубль в российском Steam.

Тем временем ArenaNet готовит к релизу следующую номерную игру серии — Guild Wars 3 создаётся для PC (Steam) и PS5. Первое публичное бета-тестирование запланировано на осень 2027 года.