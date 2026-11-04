Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2

Накануне официального релиза первых оценок от западных критиков удостоился приключенческий экшен The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 — ремейк одноимённой легендарной игры времён Nintendo 64.

К моменту публикации на сайте агрегатора Metacritic собралось 80 обзоров The Legend of Zelda: Ocarina of Time с оценкой 96 %. На OpenCritic картина аналогичная — те же 96 % при 30 отзывах (ремейк рекомендуют 100 % журналистов).

Оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time считается одной из лучших игр всех времён и народов (99 % на Metacritic). Ремейк пока лишь возглавил рейтинг самых высокооценённых релизов 2026 года по версии Metacritic.

Критики остались в восторге от всё ещё увлекательного исследования мира, точечных улучшений геймплея и повествования, переработанных головоломок, визуального апгрейда, оркестрового саундтрека и образцовой производительности.

В минусы ремейку записали нехватку амбиций (почти дословное воссоздание классической игры) и сложности, отсутствие режима «Мастер-квест» и использование AMD FSR 1 вместо Nvidia DLSS в качестве апскейлера.

Критики сошлись во мнении, что The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 — практически безупречный ремейк одной из лучших игр в истории, если «вам по душе идея точного воссоздания без существенных нововведений или изменений».

The Legend of Zelda: Ocarina of Time выйдет 5 ноября для Nintendo Switch 2, будет стоить $60 и получит поддержку русского языка. Стоит отметить, что это уже второй ремейк легендарной игры — первый вышел в 2011 году для Nintendo 3DS.