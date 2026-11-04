«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader

Аддон «Процессия Проклятых» (Processional of the Damned) для партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader от кипрской студии с российскими корнями Owlcat Games не заставит себя долго ждать.

Напомним, «Процессия Проклятых» позиционируется как последнее дополнение к Warhammer 40,000: Rogue Trader. Релиз планировался до конца сентября, но впоследствии был перенесён на декабрь.

Как сообщили разработчики, «Процессия Проклятых» поступит в продажу 8 декабря для Warhammer 40,000: Rogue Trader на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался лаконичным трейлером.

Аддон отправит игроков на кладбище пустотных кораблей. В экспедиции вольного торговца сможет сопровождать новый компаньон — хрупкая, но непоколебимая Чудотворица (несанкционированный псайкер) по имени Стелла.

Обещают загадочный регион космоса для исследования, тонкую грань между реальностью и порождением больного разума, архетип фанатика, новую сущность (безумие), тип оружия (гранатомёты) и ещё один роман.

Скриншоты

Пользователи в комментариях остались рады и одновременно расстроены приближением последнего приключения в мире Rogue Trader. «Наконец после стольких лет можно будет игру пройти», — дождался TheLEDkiller.

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а прошлой зимой добралась до Nintendo Switch 2. Игра получила уже три дополнения и продалась в количестве 2 млн копий.