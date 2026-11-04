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Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили

В преддверии завтрашнего релиза компания Nvidia решила продемонстрировать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в нашумевшем фэнтезийном ролевом экшене с открытым миром Hogwarts Legacy, но что-то пошло не так.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

По словам разработчиков Hogwarts Legacy из Avalanche Software, команда тесно сотрудничала с Nvidia, чтобы при использовании DLSS 5 добиться наилучшего качества и сохранить художественный замысел.

Nvidia уверяет, что благодаря DLSS 5 окружение в Hogwarts Legacy становится более проработанным, повышается детализация персонажей, улучшается затенение и освещение, а отражения выглядят более ярко и выразительно.

В качестве доказательства своих слов Nvidia представила ряд сравнительных скриншотов (см. галерею ниже) и полутораминутный геймплейный ролик (см. видео выше), демонстрирующие работу Hogwarts Legacy с DLSS 5 и без.

Несмотря на уверения Nvidia, существенных изменений между двумя версиями Hogwarts Legacy пользователи не увидели. По мнению комментаторов, разница настолько минимальна, что заметна лишь при прямом сопоставлении.

Сравнительные скриншоты
Без DLSS 5
Смотреть все изображения (6)
С DLSS 5
Без DLSS 5
С DLSS 5
Без DLSS 5
С DLSS 5
Смотреть все
изображения (6)

Помимо графики, DLSS 5 также должна прокачать производительность. Согласно тестам Nvidia, при максимальных настройках и активации всех технологий Nvidia игра на ПК с GeForce RTX 5090 выдаёт до 300 кадров/с.

Hogwarts Legacy дебютировала в феврале 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а с тех пор добралась до PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Поддержка DLSS 5 появится уже завтра, 5 ноября, только в ПК-версии.

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Теги: hogwarts legacy, avalanche software, ролевой экшен, nvidia, dlss 5
hogwarts legacy, avalanche software, ролевой экшен, nvidia, dlss 5
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