Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили

В преддверии завтрашнего релиза компания Nvidia решила продемонстрировать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в нашумевшем фэнтезийном ролевом экшене с открытым миром Hogwarts Legacy, но что-то пошло не так.

По словам разработчиков Hogwarts Legacy из Avalanche Software, команда тесно сотрудничала с Nvidia, чтобы при использовании DLSS 5 добиться наилучшего качества и сохранить художественный замысел.

Nvidia уверяет, что благодаря DLSS 5 окружение в Hogwarts Legacy становится более проработанным, повышается детализация персонажей, улучшается затенение и освещение, а отражения выглядят более ярко и выразительно.

В качестве доказательства своих слов Nvidia представила ряд сравнительных скриншотов (см. галерею ниже) и полутораминутный геймплейный ролик (см. видео выше), демонстрирующие работу Hogwarts Legacy с DLSS 5 и без.

Несмотря на уверения Nvidia, существенных изменений между двумя версиями Hogwarts Legacy пользователи не увидели. По мнению комментаторов, разница настолько минимальна, что заметна лишь при прямом сопоставлении.

Сравнительные скриншоты

Помимо графики, DLSS 5 также должна прокачать производительность. Согласно тестам Nvidia, при максимальных настройках и активации всех технологий Nvidia игра на ПК с GeForce RTX 5090 выдаёт до 300 кадров/с.

Hogwarts Legacy дебютировала в феврале 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а с тех пор добралась до PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Поддержка DLSS 5 появится уже завтра, 5 ноября, только в ПК-версии.