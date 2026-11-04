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Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса

Мировой рынок смартфонов переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Резкое подорожание чипов памяти вынуждает производителей повышать цены и сокращать ассортимент. На этом фоне появились сообщения о возможной передаче смартфонного бизнеса ZTE совместному предприятию стоимостью $5,6 млрд, однако компания поспешила их опровергнуть.

Изображение: gizmochina.com

Изображение: gizmochina.com

ZTE обсуждала передачу массового потребительского направления новому совместному предприятию, в которое также должны были войти интернет-компания и шанхайский государственный капитал. Предполагаемая стоимость бизнеса, как сообщает BigGo, составляла около 40 млрд юаней, а вклад интернет-партнёра оценивался в 8 млрд юаней. Окончательные условия сделки, распределение долей и структура владения, как утверждалось, ещё не были согласованы.

Реструктуризация не должна была затронуть все направления мобильного подразделения. Игровые смартфоны RedMagic планировалось оставить внутри группы ZTE, а производство маршрутизаторов и домашних терминалов вернуть материнской компании. Совместное предприятие должно было сосредоточиться на массовых потребительских смартфонах для китайского и зарубежных рынков, а для подготовки к возможным изменениям ZTE ещё в апреле 2025 года создала дочернюю компанию Shanghai Shenqi Jiyuan Intelligent Terminal.

Однако 3 ноября ZTE заявила, что сообщения о передаче смартфонного бизнеса серьёзно расходятся с действительностью. Компания также оставила за собой право привлечь к ответственности авторов публикаций и тех, кто распространяет недостоверные сведения. Таким образом, информация о совместном предприятии и его предполагаемой стоимости официального подтверждения не получила.

Интерес к возможной реструктуризации связан с непростой ситуацией в мобильном бизнесе ZTE. В третьем квартале 2026 года компания заняла десятое место на китайском рынке смартфонов, а поставки её устройств сократились на 52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общая выручка ZTE за первые девять месяцев года выросла на 16,23 %, достигнув 116,838 млрд юаней. На вычислительную инфраструктуру пришлось 38 % этой суммы.

Параллельно ZTE перестраивает бизнес с упором на искусственный интеллект, развивая стратегию «Полное погружение в ИИ», «ИИ для каждого» (All in AI, AI for All). Компания сотрудничает с ByteDance по теме ИИ-смартфонов и интеграции Doubao Phone Assistant.

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Теги: zte, смартфоны
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