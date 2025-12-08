Сегодня 08 декабря 2025
Пользователи ИИ-смартфона Nubia M153 столкнулись с ковровыми блокировками их аккаунтов

ByteDance ограничила функциональность своего ИИ-ассистента Doubao в экспериментальном смартфоне Nubia M153 после того, как ряд ведущих китайских цифровых платформ, включая Alipay, Taobao и Pinduoduo, ввели ограничения на взаимодействие с ним. В заявлении, выпущенном на днях, компания сообщила об отключении для ассистента возможности взаимодействия с финансовыми приложениями, включая банковские и платёжные сервисы.

Источник изображения: xataka.com

В качестве основной причины, как сообщает издание South China Morning Post, указана обеспокоенность безопасностью, честностью использования и тем, что автоматизированные действия могут подменять действия реальных пользователей. Компания отключила возможность для смартфона Nubia M153 с агентом Doubao участвовать в программах лояльности и получать бонусы, предназначенные исключительно для активных людей. Кроме того, приостановлена его работа в соревновательных играх для обеспечения справедливой игровой среды.

Смартфон Nubia M153, разработанный совместно с ZTE, был выпущен как «технологическая пробная версия» по цене 3499 юаней (около 38 000 рублей) и доступен на сайте ZTE с пометкой, что устройство предназначено исключительно для специалистов отрасли и может содержать незавершённые функции. Устройство привлекло внимание техноэнтузиастов возможностью управлять смартфоном полностью голосом — вплоть до автоматической публикации постов в социальных сетях без физического взаимодействия с экраном.

Однако пользователи стали сообщать, что после попыток использовать Doubao для управления финансовыми приложениями, их аккаунты подвергались ограничениям. Хотя авторизация в приложениях вручную оставалась возможной, платформы блокировали функции аккаунта при обнаружении автоматизированных действий со стороны ИИ. В социальных сетях люди также писали о блокировках их аккаунтов после использования Doubao в популярных приложениях. Одновременно такие платформы, как Meituan и Douyin (китайский аналог TikTok), продолжали корректно работать с ИИ-ассистентом без каких-либо ограничений.

ByteDance заявила, что работает с разработчиками приложений по выработке «более чётких и предсказуемых правил» использования ИИ-агента, чтобы избежать «массовых ограничений, мешающих законному применению искусственного интеллекта». В компании также подчеркнули, что Nubia M153 не сохраняет содержимое экрана или последовательности действий на своих серверах и не использует такие данные для обучения своих ИИ-моделей.

Источник:

ии-агент, bytedance, doubao, смартфоны
