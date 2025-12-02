Сегодня 02 декабря 2025
ByteDance выпустила голосового ИИ-помощника для китайских смартфонов

Китайская компания ByteDance, разработчик видеосервиса TikTok, сообщила о выпуске голосового помощника на базе большой языковой модели Doubao собственной разработки. Он входит в предустановленное программное обеспечение смартфона Nubia M153 компании ZTE и в дальнейшем станет доступен и на смартфонах других производителей, пишет Reuters.

Источник изображения: Kelli McClintock/unsplash.com

Источник изображения: Kelli McClintock/unsplash.com

ИИ-помощник от ByteDance позволяет пользователям управлять смартфоном с помощью голосовых команд, например, находить контент и бронировать билеты. Он будет конкурировать с аналогичными умными ассистентами, представленными китайскими производителями смартфонов, такими как Huawei и Xiaomi.

Компания ByteDance заявила, что у неё нет планов разрабатывать собственные смартфоны, и сейчас она ведёт переговоры с несколькими производителями телефонов об использовании её ИИ-помощника на выпускаемых ими устройствах.

ByteDance стала лидером на рынке потребительских ИИ-приложений в Китае благодаря выпуску ИИ-чат-бота Doubao. Doubao — самый популярный чат-бот с искусственным интеллектом в Китае.

По данным платформы отслеживания ИИ-приложений Aicpb.com, в октябре у Doubao было 159 млн активных пользователей в месяц, что значительно больше, чем у Tencent Yuanbao с 73 млн пользователей и DeepSeek с 72 млн человек.

Установленный на телефоне, Doubao работает на уровне операционной системы, позволяя ИИ видеть, что происходит на экране, и использовать приложения, выполняя такие задачи, как извлечение и упорядочивание файлов, заполнение веб-форм, поиск предложений ресторанов, соответствующих бюджету и предпочтениям пользователя.

Источник:

bytedance, ии, голосовой помощник
