Сегодня 04 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Bluetooth ускорит передачу данных почти ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Bluetooth ускорит передачу данных почти в четыре раза уже в следующем году

Bluetooth SIG, организация, отвечающая за развитие стандарта Bluetooth, утвердила технологию High Data Throughput (HDT), которая увеличит максимальную скорость передачи данных для протокола Bluetooth LE с 2 до 7,5 Мбит/с и повысит эффективность обмена данными между устройствами.

Источник изображения: Bluetooth SIG

Источник изображения: Bluetooth SIG

Основным направлением применения HDT станут беспроводные наушники. Повышенная пропускная способность позволит передавать звук в высоком разрешении, а также использовать пространственное аудио и многоканальный объёмный звук без необходимости переходить на проприетарные беспроводные форматы.

Технология пригодится и для других категорий электроники. Умные часы смогут быстрее передавать на смартфоны данные тренировок и физической активности. При этом радиомодуль будет работать меньше времени, что поможет экономить заряд аккумулятора. Устройства пространственных вычислений и дополненной реальности получат возможность стабильнее обмениваться данными без подключения к Wi-Fi. Кроме того, HDT упростит передачу информации с персональных ИИ-устройств на смартфоны для последующей обработки.

Изменения затронут и повседневные операции, включая обновление прошивок умных часов и аксессуаров для умного дома. Глава Bluetooth SIG Невилл Мейерс (Neville Meijers) отметил, что HDT расширит применение Bluetooth в потребительской электронике, коммерческом и промышленном оборудовании. Технология уже включена в спецификацию Bluetooth Core 7.0, а первые устройства с её поддержкой ожидаются в 2027 году.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про сети и коммуникации

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Плата Banana Pi BPI-RT2 ориентирована на маршрутизаторы с Wi-Fi 6
Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров
Китай решил продавать за рубеж доступ к ИИ, но не сами технологии — Пекин готовит новые экспортные ограничения
Российские дата-центры обяжут резервировать каждый десятый сервер для государства — а бизнесу разрешат использовать иностранные ЦОД
Звучание с «эмоциональным воздействием» — представлен коммутатор «аудиофильского класса» за $4700 на копеечном контроллере Realtek
Amazon потратит ещё $11,5 млрд на борьбу со Starlink — США одобрили поглощение Globalstar
Материалы по теме
Плата Banana Pi BPI-RT2 ориентирована на маршрутизаторы с Wi-Fi 6

Плата Banana Pi BPI-RT2 ориентирована на маршрутизаторы с Wi-Fi 6

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

Миллиарды попыток взлома домашних сетей: телевизоры, розетки и NAS стали главными мишенями хакеров

Китай решил продавать за рубеж доступ к ИИ, но не сами технологии — Пекин готовит новые экспортные ограничения

Китай решил продавать за рубеж доступ к ИИ, но не сами технологии — Пекин готовит новые экспортные ограничения

Российские дата-центры обяжут резервировать каждый десятый сервер для государства — а бизнесу разрешат использовать иностранные ЦОД

Российские дата-центры обяжут резервировать каждый десятый сервер для государства — а бизнесу разрешат использовать иностранные ЦОД

Звучание с «эмоциональным воздействием» — представлен коммутатор «аудиофильского класса» за $4700 на копеечном контроллере Realtek

Звучание с «эмоциональным воздействием» — представлен коммутатор «аудиофильского класса» за $4700 на копеечном контроллере Realtek

Amazon потратит ещё $11,5 млрд на борьбу со Starlink — США одобрили поглощение Globalstar

Amazon потратит ещё $11,5 млрд на борьбу со Starlink — США одобрили поглощение Globalstar

Теги: bluetooth, технологии, передача данных
bluetooth, технологии, передача данных
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Thermal Grizzly представила процессорную термопрокладку с фазовым переходом PhaseSheet PTM Pro
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос 30 мин.
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном 3 ч.
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader 3 ч.
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 5 ч.
Google встроила поиск в меню с тремя точками в Chrome — искать нужные настройки не придётся вручную 7 ч.
Beget сообщил о полной потере части данных и начале восстановления работоспособности сервисов 8 ч.
Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день 9 ч.
Для Guild Wars анонсировали первое с 2007 года платное дополнение — дата выхода, трейлер и предзаказ в российском Steam 9 ч.
Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям 10 ч.
Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети 10 ч.
Bluetooth ускорит передачу данных почти в четыре раза уже в следующем году 30 мин.
Дорогая память перекраивает рынок смартфонов: ZTE пришлось опровергать слухи о продаже бизнеса 2 ч.
Apple может отказаться от более доступных MacBook Pro без сенсорных экранов 2 ч.
Кризис не помеха: Apple зарабатывает на памяти в iPhone втрое больше, чем тратит на её закупку 6 ч.
Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров 6 ч.
34 000 ампер и −269 °C: ITER испытал гигантский магнит для термоядерного реактора 7 ч.
Квартальная выручка AMD в ЦОД-сегменте взлетела вдвое 8 ч.
Вышел одноплатный компьютер Banana Pi BPI-M8 — альтернатива Raspberry Pi 5 8 ч.
Три шага до Луны: Китай раскрыл график подготовки к высадке человека 9 ч.
Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ 10 ч.