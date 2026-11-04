Bluetooth ускорит передачу данных почти в четыре раза уже в следующем году

Bluetooth SIG, организация, отвечающая за развитие стандарта Bluetooth, утвердила технологию High Data Throughput (HDT), которая увеличит максимальную скорость передачи данных для протокола Bluetooth LE с 2 до 7,5 Мбит/с и повысит эффективность обмена данными между устройствами.

Основным направлением применения HDT станут беспроводные наушники. Повышенная пропускная способность позволит передавать звук в высоком разрешении, а также использовать пространственное аудио и многоканальный объёмный звук без необходимости переходить на проприетарные беспроводные форматы.

Технология пригодится и для других категорий электроники. Умные часы смогут быстрее передавать на смартфоны данные тренировок и физической активности. При этом радиомодуль будет работать меньше времени, что поможет экономить заряд аккумулятора. Устройства пространственных вычислений и дополненной реальности получат возможность стабильнее обмениваться данными без подключения к Wi-Fi. Кроме того, HDT упростит передачу информации с персональных ИИ-устройств на смартфоны для последующей обработки.

Изменения затронут и повседневные операции, включая обновление прошивок умных часов и аксессуаров для умного дома. Глава Bluetooth SIG Невилл Мейерс (Neville Meijers) отметил, что HDT расширит применение Bluetooth в потребительской электронике, коммерческом и промышленном оборудовании. Технология уже включена в спецификацию Bluetooth Core 7.0, а первые устройства с её поддержкой ожидаются в 2027 году.