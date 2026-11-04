Сегодня 05 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Честный знак» от Anthropic: компания пр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Честный знак» от Anthropic: компания придумала, как выявлять поддельные нейросети

Компания Anthropic ведёт разработку открытой системы для верификации того, какая именно модель искусственного интеллекта создала тот или иной результат. Проект под названием FlashProve призван обеспечить так называемый «доказуемый вывод» (provable inference). Речь идёт о криптографическом доказательстве и математической гарантии подлинности источника данных, которые позволят пользователям подтвердить, что они используют именно заявленную модель.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По аналогии с криптографическими подписями электронных писем, FlashProve обеспечит защиту от попыток выдать одну модель за другую. Защита сохраняет эффективность даже в тех случаях, когда подмену пытается скрыть сама лаборатория, разработавшая и запустившая ИИ. В частности, исследователи отмечают, что технологию можно применять для предотвращения ситуаций, когда ИИ-компания тайно внедряет более дешёвую модель ради снижения издержек или более дорогую — для искусственного завышения результатов тестов производительности.

FlashProve также может применяться для верификации заявлений третьих лиц о том, что конкретная задача была решена с помощью передовых нейросетей. «Разработчик может утверждать, что его библиотека программного обеспечения была проверена на наличие уязвимостей передовой моделью кибербезопасности, или компания может заявить, что её бизнес-план был одобрен соответствующей моделью. [Но] как пользователь может проверить эти утверждения?», — пишут исследователи.

Для работы верификации ИИ-лаборатории должны публиковать «цифровой отпечаток» каждой выпускаемой модели, который впоследствии криптографически сопоставляется с конкретными ответами. Эти отпечатки не раскрывают веса моделей — внутренние числовые параметры, определяющие поведение ИИ, которые разработчики закрытых коммерческих систем, такие как Anthropic и OpenAI, держат в секрете. Соответственно, лаборатории смогут публиковать отпечатки без риска для интеллектуальной собственности. Система спроектирована как легковесная, что позволяет проводить проверку непосредственно на локальном устройстве пользователя.

На данный момент проект находится на стадии исследования, планов по немедленному внедрению технологии в Anthropic или других лабораториях нет. Подробная спецификация и рабочий код элементов системы опубликованы под открытой лицензией на GitHub.

«Эта исследовательская публикация предназначена для того, чтобы поделиться промежуточным прогрессом, а не завершённой программой исследований. Мы делимся этим явно с той целью, чтобы другие изучили то, что мы сделали, взяли это за основу и улучшили», — пояснили авторы проекта.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном
Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям
Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети
Материалы по теме
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence

Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски

Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты

Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям

Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям

Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети

Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети

Теги: anthropic, искусственный интеллект, верификация, проверка подлинности
anthropic, искусственный интеллект, верификация, проверка подлинности
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence
BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi
Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро 2 ч.
Создатель Escape from Tarkov показал 14 минут геймплея шутера нового поколения Fragmentary Order и запустил платный доступ к «альфе» 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой World of Warcraft: Forever и нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy и War Thunder 4 ч.
«Честный знак» от Anthropic: компания придумала, как выявлять поддельные нейросети 4 ч.
Apple предупредила инвесторов: ИИ-агенты могут выйти из-под контроля и навредить бизнесу 4 ч.
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос 5 ч.
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном 7 ч.
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader 7 ч.
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 8 ч.
Google встроила поиск в меню с тремя точками в Chrome — искать нужные настройки не придётся вручную 11 ч.
Новая статья: Обзор блока питания MSI MAG A1200PLS PCIE5 7 мин.
AMD обещает не бросать Ryzen, но всё отчётливее отдаляется от геймеров и рынка потребительских ПК 54 мин.
Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного 2 ч.
Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки 2 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame L60 Ultra: когда просто нужен качественный пылесос 2 ч.
Qualcomm поможет SpaceX превратить Starlink в полноценного мобильного оператора с 5G 2 ч.
ИИ-бум исподтишка ударил Nintendo — поставщик памяти для картриджей Switch переключается на серверные чипы 3 ч.
Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе 4 ч.
Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре 4 ч.
Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал 4 ч.