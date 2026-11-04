Сегодня 05 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники «Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) объяснил в X свои недавние высказывания о дефиците оперативной памяти, заявив, что выступает за увеличение её производства, а не за ограничение объёмов, доступных обычным пользователям ПК, и что его слова о бесполезном хранении мировых запасов DRAM в персональных компьютерах были вырваны из контекста.

Источник изображения: TED / youtube.com

Источник изображения: TED / youtube.com

Ранее его слова о неэффективном использовании DRAM в домашних компьютерах вызвали критику на фоне нехватки памяти, которую активно закупают производители ИИ-серверов. В ответ на обсуждение этой темы Альтман сменил имя своего аккаунта в социальной сети X на Ram Altman и написал, что хочет, чтобы у пользователей было много оперативной памяти и они могли устанавливать в свои компьютеры её столько, сколько считают нужным.

По словам руководителя OpenAI, его предыдущие высказывания журналисты вырвали из контекста, хотя он уже давно выступает за наращивание производства чипов памяти. Поводом для споров стало интервью Альтмана в подкасте Cheeky Pint. Тогда он назвал неэффективным использование значительной части мировых запасов DRAM в пользовательских компьютерах.

При этом спрос на оперативную память со стороны дата-центров для искусственного интеллекта продолжает расти, а это приводит к дефициту компонентов и повышению цен на электронику. По мнению представителей индустрии, проблема не исчезнет в ближайшее время: Intel ожидает, что нехватка памяти продлится как минимум до следующего года, а SK Hynix допускает её сохранение вплоть до 2030 года.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI годами пренебрегала защитой от шпионажа ради гонки ИИ — теперь её разработки под угрозой
ИИ-поиск ломает привычку «погуглить»: поиск в ChatGPT уже достиг 20 % от масштабов Google
OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик
Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров
Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд
Материалы по теме
OpenAI годами пренебрегала защитой от шпионажа ради гонки ИИ — теперь её разработки под угрозой

OpenAI годами пренебрегала защитой от шпионажа ради гонки ИИ — теперь её разработки под угрозой

ИИ-поиск ломает привычку «погуглить»: поиск в ChatGPT уже достиг 20 % от масштабов Google

ИИ-поиск ломает привычку «погуглить»: поиск в ChatGPT уже достиг 20 % от масштабов Google

OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик

OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик

Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров

Референдум о будущем ИИ: результаты выборов в США поставили под угрозу бум дата-центров

Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ

Миллисекунды вместо дней: Nvidia ускорит все этапы производства чипов с помощью ИИ

Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд

Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд

Теги: сэм альтман, openai, чипы памяти
сэм альтман, openai, чипы памяти
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia хотела показать преимущества нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy, но игроки разницы не заметили
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence
BYD впервые вошла в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира — китайцы вышибли Renault–Nissan–Mitsubishi
Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро 2 ч.
Создатель Escape from Tarkov показал 14 минут геймплея шутера нового поколения Fragmentary Order и запустил платный доступ к «альфе» 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой World of Warcraft: Forever и нейронного рендеринга DLSS 5 в Hogwarts Legacy и War Thunder 4 ч.
«Честный знак» от Anthropic: компания придумала, как выявлять поддельные нейросети 4 ч.
Apple предупредила инвесторов: ИИ-агенты могут выйти из-под контроля и навредить бизнесу 4 ч.
Следующий большой эксклюзив PS5 не выйдет в срок — разработчики God of War Laufey объяснили перенос 5 ч.
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном 7 ч.
«Наконец после стольких лет можно будет игру пройти»: новый трейлер раскрыл дату релиза последнего дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader 7 ч.
Уже не лучшая игра всех времён: критики вынесли вердикт ремейку легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 8 ч.
Google встроила поиск в меню с тремя точками в Chrome — искать нужные настройки не придётся вручную 11 ч.
Новая статья: Обзор блока питания MSI MAG A1200PLS PCIE5 7 мин.
AMD обещает не бросать Ryzen, но всё отчётливее отдаляется от геймеров и рынка потребительских ПК 54 мин.
Китайские ИИ-гиганты выстроились за видеокартами Nvidia, но получат лишь 1 % от заказанного 2 ч.
Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки 2 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame L60 Ultra: когда просто нужен качественный пылесос 2 ч.
Qualcomm поможет SpaceX превратить Starlink в полноценного мобильного оператора с 5G 2 ч.
ИИ-бум исподтишка ударил Nintendo — поставщик памяти для картриджей Switch переключается на серверные чипы 3 ч.
Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе 4 ч.
Nothing готовит загадочное безэкранное ИИ-устройство — его представят уже в декабре 4 ч.
Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал 4 ч.