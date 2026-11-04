«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) объяснил в X свои недавние высказывания о дефиците оперативной памяти, заявив, что выступает за увеличение её производства, а не за ограничение объёмов, доступных обычным пользователям ПК, и что его слова о бесполезном хранении мировых запасов DRAM в персональных компьютерах были вырваны из контекста.

Ранее его слова о неэффективном использовании DRAM в домашних компьютерах вызвали критику на фоне нехватки памяти, которую активно закупают производители ИИ-серверов. В ответ на обсуждение этой темы Альтман сменил имя своего аккаунта в социальной сети X на Ram Altman и написал, что хочет, чтобы у пользователей было много оперативной памяти и они могли устанавливать в свои компьютеры её столько, сколько считают нужным.

По словам руководителя OpenAI, его предыдущие высказывания журналисты вырвали из контекста, хотя он уже давно выступает за наращивание производства чипов памяти. Поводом для споров стало интервью Альтмана в подкасте Cheeky Pint. Тогда он назвал неэффективным использование значительной части мировых запасов DRAM в пользовательских компьютерах.

При этом спрос на оперативную память со стороны дата-центров для искусственного интеллекта продолжает расти, а это приводит к дефициту компонентов и повышению цен на электронику. По мнению представителей индустрии, проблема не исчезнет в ближайшее время: Intel ожидает, что нехватка памяти продлится как минимум до следующего года, а SK Hynix допускает её сохранение вплоть до 2030 года.