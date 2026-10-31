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Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что использование оперативной памяти (DRAM) в домашних компьютерах неэффективно с точки зрения глобального распределения ресурсов. По мнению Альтмана, ей место в центрах обработки данных.

Источник изображения: @sama / x.com

Источник изображения: @sama / x.com

Свою позицию он озвучил в интервью YouTube-канала Cheeky Pint. По мнению главы OpenAI, в условиях ограниченных поставок полупроводников компоненты должны быть сосредоточены в облачных дата-центрах для достижения максимального уровня их полезной эксплуатации.

«С точки зрения глобального распределения, на самом деле, это довольно ужасно, когда у каждого в собственном компьютере находится куча DRAM из ограниченных мировых запасов, которая используется в 5 % времени. В условиях жёсткого дефицита ресурсов необходимо стремиться к максимальной эффективности их использования в облаке. Но почему-то многие люди интуитивно считают иначе», — подчеркнул глава OpenAI.

Хотя OpenAI и выпускает модели с открытым исходным кодом, основной бизнес компании строится на закрытых моделях, работающих в дата-центрах, поэтому, по сути, Альтман защищает бизнес-модель своей компании. Обычные ноутбуки или игровые ПК пока не представляют реальной угрозы для OpenAI. Однако развитие локального ИИ может привести к тому, что в будущем пользователям не придётся платить полную стоимость подписки на такие модели, как GPT-6 Luna, если у них будет достаточно мощное «железо» для запуска этих систем дома.

Слова Альтмана намекают на то, что компания предпочла бы видеть оперативную память в своих дата-центрах, а не в домашних компьютерах. Но это вызывает у энтузиастов закономерные опасения: не движемся ли мы к будущему, где у нас не будет собственного оборудования или программного обеспечения, а останется лишь возможность арендовать ИИ-агента и вычислительные мощности в облаке?

Позиция Альтмана отчасти опирается на предположение, что темпы строительства дата-центров не замедлятся. Кроме того, она исходит из убеждения, что использование оперативной памяти в дата-центрах для нужд ИИ (в режиме 24/7) — более рациональное применение ресурсов, чем использование той же памяти для работы с электронными таблицами, веб-серфинга, игр или даже эпизодического запуска нейросетей на домашних устройствах.

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Теги: оперативная память, dram, сэм альтман, openai, искусственный интеллект
оперативная память, dram, сэм альтман, openai, искусственный интеллект
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