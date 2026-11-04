Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе

Китайская компания Xiaomi показала непрерывную восьмичасовую видеозапись с ускорением, на которой два человекоподобных робота сортируют автомобильные компоненты на заводе Xiaomi Auto. Компания стремится внедрить роботов в производственный процесс, заменив ими людей на рутинных операциях.

Согласно публикации в сети Х на аккаунте Xiaomi Tech, машины в течение восьмичасовой смены работали на участке сортировки боковых накладок центральной консоли автомобиля. Роботы извлекали детали из контейнеров, перемещали их к стеллажам и размещали в предназначенных для них ячейках. Демонстрация проводилась непосредственно в условиях работающего в обычном режиме цеха, а не в тепличных условиях лаборатории.

По утверждению Xiaomi, роботы способны самостоятельно обнаруживать и исправлять «аномалии» в ходе выполнения операций, одновременно взаимодействуя с системой управления производственной линией.

8 hours on the production line. 🤖 Xiaomi’s full-size humanoid robot takes on an 8-hour task at the Center Console Side-Cover Sorting Workstation at Xiaomi Auto Factory. Beyond sustained operation, it can autonomously detect and correct anomalies while coordinating with the production line system — another step toward real-world industrial deployment. #XiaomiRobotics #EmbodiedAI — Xiaomi Tech (@XiaomiTech_) November 3, 2026

Видеозапись демонстрации содержит счётчик рабочего времени и расшифровку режимов работы. Отдельные фрагменты представлены с ускорением до 100 раз. При этом компания умолчала о том, насколько быстро и успешно проходила сортировка, сколько деталей было обработано, какова была точность выполнения операций за всю смену и вмешивались ли в работу роботов операторы или контролёры. Также неизвестно, работали ли машины восемь часов без подзарядки или им меняли аккумуляторы.

Согласно предыдущим сообщениям, Xiaomi активно работает над внедрением человекоподобных роботов в производственные процессы. Например, ещё в марте этого года компания показала, что её роботы способны успешно закрутить девять из десяти гаек во время одной из операций на сборке автомобиля. Рано или поздно роботы научатся закручивать все десять гаек на этой операции и сотни и тысячи — на других. А удивляющее нас сегодня видео отправится в семейный архив роботов Xiaomi с названием вроде «Наши первые шаги».