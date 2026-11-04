Qualcomm поможет SpaceX превратить Starlink в полноценного мобильного оператора с 5G

Компания SpaceX выбрала платформы Qualcomm Dragonwing для базовых станций Starlink Mobile с целью ускорения развертывания сети 5G в США. В рамках многолетнего соглашения компоненты Qualcomm будут установлены на десятках тысяч объектов сотовой связи, а первые этапы развёртывания начнутся в 2027 году. Архитектура на базе Dragonwing призвана расширить покрытие и увеличить пропускную способность сети для эффективной работы с растущим трафиком.

Наземная сеть Starlink Mobile будет использовать радиомодули Massive MIMO с 64 путями передачи и 64 путями приёма (64T64R). Платформа Dragonwing QRU100 обеспечит высокоинтегрированную обработку данных для радиомодулей, поддерживая их радиофункции. В свою очередь, платформа Dragonwing QDU100 обеспечит высокопроизводительную обработку физического уровня (Layer 1), чувствительную к задержкам сигнала. Совместное использование платформ позволит повысить производительность на ватт потребляемой мощности, что улучшит экономическую составляющую масштабного развёртывания.

Инфраструктурные блоки радиомодулей и распределённых модулей на базе Dragonwing создадут для Starlink гибкую основу для многодиапазонной сети, развёртываемой в несколько этапов. Несмотря на то что текущее развёртывание ориентировано на наземную сеть 5G, энергоэффективная обработка данных и открытая архитектура закладывают фундамент для будущих систем связи и интеграции искусственного интеллекта. По заявлению представителей Qualcomm, данное сотрудничество способствует развитию технологий 5G сегодня и позволяет заложить основу для инфраструктуры 6G со встроенным ИИ в последующие годы.

Руководство Starlink отметило, что проект направлен на создание первой полностью интегрированной общенациональной спутниковой и наземной сети в США, которая обеспечит непрерывную мобильную связь для пользователей независимо от их местоположения. Экспертиза и платформы Qualcomm Technologies призваны ускорить разработку сквозной архитектуры базовых станций SpaceX.